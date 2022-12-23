В Басманном районе Москвы построят Кобзон-центр

На Бауманской улице в Москве построят Кобзон-центр, а также музыкальный институт. В культурно-досуговом центре, названном в честь певца Иосифа Кобзона, будут учреждения высшего образования, общепит и паркинг. Площадь центра — почти 60 тыс. кв. м. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Застройку одобрила градостроительно-земельная комиссия Москвы. Центр займет четыре земельных участка площадью 0,77 га. Ранее на этой территории находились производственные здания площадью 7,2 тыс. кв. м. Правообладатель территории Кобзон-центра — ООО «Спартак лофт», его учредитель — внучка певца Анита Кобзон.

Анастасия Ларина