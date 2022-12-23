Александра Трусова пропустит чемпионат России по фигурному катанию в Красноярске

Серебряный призер зимних олимпийских игр 2022 года по фигурному катанию Александра Трусова не примет участие в чеспионате России по медицинским показаниям, сообщает Федерация фигурного катания на коньках России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В сентябре на контрольных прокатах сборной России фигуристка сообщала, что из-за проблем со спиной не может тренироваться в полную силу. В частности, не пытается исполнить тройной аксель. Между тем на стартах в Красноярске сразу несколько участниц чемпионата включили в короткую программу триксель (тройной аксель), в их числе Камила Валиева, Софья Самоделкина, Софья Муравьева. Александра Трусова намеревалась исполнить двойной аксель.

В мужском катании с произвольной программы также снялся Марк Кондратюк, который по итогам первого дня занял 12-е место. В короткой программе спортсмен приземлил четверной сальхов на обе ноги и упал с каскада – тройной лутц/тройной тулуп.

Соревнования стартовали в Красноярске 22 декабря.

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Лолита Белова