Город героев, поэтов и фонтанов

В последние годы Уфа, по заявлениям властей, становится все более привлекательной для туристов. Как сообщил недавно глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях, двухэтажный экскурсионный автобус Terra Bashkiria, курсирующий по городу с лета прошлого года, перевез уже более 20 тыс. туристов из республики, других регионов и зарубежья. В экскурсионный маршрут включены также архитектурные объекты, установленные недавно, в частности, памятники классику башкирской литературы Мустаю Кариму и командиру 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову. Памятники известным личностям, а также необычные архитектурные объекты вроде фонтанов в виде часов или с изображением героинь башкирской легенды привлекают интерес уфимцев и гостей города к истории Башкирии. Некоторые из этих арт-объектов вызвали споры горожан по поводу их формы или стоимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Памятник народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму установлен в центре Уфы у Дома профсоюзов и торжественно открыт 10 октября 2013 года. Его автором стал московский скульптор Андрей Ковальчук, которому было выделено 43 млн руб. на разработку концепции и изготовление и установку памятника. Работы по установке основания памятника и благоустройству прилегающей территории выполняло уфимское ООО «Стройтехгрупп» за 60 млн руб. Фото: пресс-служба мэрии Уфы 30 июня 2015 года в сквере «Театральный», расположенном между зданиями Башкирского государственного театра оперы и балета и ТДК «Гостиный двор», состоялась церемония открытия фонтана «Семь девушек», получившего свое название благодаря украшающей его скульптурной композиции. В основу идеи создания этого арт-объекта легла башкирская народная легенда «Ете кыз» и одноименный танец, ставший визитной карточкой Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, участницы которого позировали скульптору. Диаметр чаши фонтана — 18 м. Фонтан музыкальный, по вечерам здесь включается подсветка. Автор скульптурной композиции — Ханиф Хабибрахманов, стоимость каждой фигуры составила от 2 до 7 млн руб. Фото: Ксения Федорова Фонтан «Часы» открыли в День города — 12 июня 2019 года. Он расположен на площади имени Ленина напротив городской администрации. Гидродинамический фонтан представляет собой часы в виде круглой чаши диаметром 50 м, изготовленной из черного гранита и украшенной цифрами из бронзы. Фонтан разделен на 12 секторов. Роль стрелок выполняют струи фонтана, которые в течение дня смещаются, указывая на час и минуту местного времени. В марте и в сентябре 2018 года контракты общей стоимостью около 80 млн руб. получила компания «Уралагротехсервис» Фото: пресс-служба мэрии Уфы Памятник генерал-майору, командиру 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии, герою Великой Отечественной войны Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе был открыт 11 октября, в День Республики. Проект памятника выполнили скульптор Салават Щербаков и архитектор Константин Донгузов. Контракт на его изготовление и установку стоимостью 276,5 млн руб. мэрия Уфы заключила с московским ООО «Вип сервис проект». Еще 17,6 млн руб. было выделено «Вип сервис проект» на поставку и установку картуша и барельефа памятника. На благоустройство Советской площади, которое выполнило уфимское ООО «Уралагротехсервис», потратили 94,4 млн руб. Фото: Ксения Федорова Стела «Уфа – Город трудовой доблести» установлена в Уфе на пересечении улиц Сочинская, Набережная и проспекта Салавата Юлаева 3 ноября 2022 года. Контракт на ее изготовление и установку был заключен с уфимской компанией ООО «Альбит» за 95 млн руб. Фото: Ксения Федорова Следующая фотография 1 / 5 Памятник народному поэту Башкортостана Мустаю Кариму установлен в центре Уфы у Дома профсоюзов и торжественно открыт 10 октября 2013 года. Его автором стал московский скульптор Андрей Ковальчук, которому было выделено 43 млн руб. на разработку концепции и изготовление и установку памятника. Работы по установке основания памятника и благоустройству прилегающей территории выполняло уфимское ООО «Стройтехгрупп» за 60 млн руб. Фото: пресс-служба мэрии Уфы 30 июня 2015 года в сквере «Театральный», расположенном между зданиями Башкирского государственного театра оперы и балета и ТДК «Гостиный двор», состоялась церемония открытия фонтана «Семь девушек», получившего свое название благодаря украшающей его скульптурной композиции. В основу идеи создания этого арт-объекта легла башкирская народная легенда «Ете кыз» и одноименный танец, ставший визитной карточкой Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, участницы которого позировали скульптору. Диаметр чаши фонтана — 18 м. Фонтан музыкальный, по вечерам здесь включается подсветка. Автор скульптурной композиции — Ханиф Хабибрахманов, стоимость каждой фигуры составила от 2 до 7 млн руб. Фото: Ксения Федорова Фонтан «Часы» открыли в День города — 12 июня 2019 года. Он расположен на площади имени Ленина напротив городской администрации. Гидродинамический фонтан представляет собой часы в виде круглой чаши диаметром 50 м, изготовленной из черного гранита и украшенной цифрами из бронзы. Фонтан разделен на 12 секторов. Роль стрелок выполняют струи фонтана, которые в течение дня смещаются, указывая на час и минуту местного времени. В марте и в сентябре 2018 года контракты общей стоимостью около 80 млн руб. получила компания «Уралагротехсервис» Фото: пресс-служба мэрии Уфы Памятник генерал-майору, командиру 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии, герою Великой Отечественной войны Минигали Шаймуратову на Советской площади в Уфе был открыт 11 октября, в День Республики. Проект памятника выполнили скульптор Салават Щербаков и архитектор Константин Донгузов. Контракт на его изготовление и установку стоимостью 276,5 млн руб. мэрия Уфы заключила с московским ООО «Вип сервис проект». Еще 17,6 млн руб. было выделено «Вип сервис проект» на поставку и установку картуша и барельефа памятника. На благоустройство Советской площади, которое выполнило уфимское ООО «Уралагротехсервис», потратили 94,4 млн руб. Фото: Ксения Федорова Стела «Уфа – Город трудовой доблести» установлена в Уфе на пересечении улиц Сочинская, Набережная и проспекта Салавата Юлаева 3 ноября 2022 года. Контракт на ее изготовление и установку был заключен с уфимской компанией ООО «Альбит» за 95 млн руб. Фото: Ксения Федорова