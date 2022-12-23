В последние годы Уфа, по заявлениям властей, становится все более привлекательной для туристов. Как сообщил недавно глава Башкирии Радий Хабиров в соцсетях, двухэтажный экскурсионный автобус Terra Bashkiria, курсирующий по городу с лета прошлого года, перевез уже более 20 тыс. туристов из республики, других регионов и зарубежья. В экскурсионный маршрут включены также архитектурные объекты, установленные недавно, в частности, памятники классику башкирской литературы Мустаю Кариму и командиру 112-ой Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратову. Памятники известным личностям, а также необычные архитектурные объекты вроде фонтанов в виде часов или с изображением героинь башкирской легенды привлекают интерес уфимцев и гостей города к истории Башкирии. Некоторые из этих арт-объектов вызвали споры горожан по поводу их формы или стоимости.
Город героев, поэтов и фонтанов
Самые значимые и неоднозначные архитектурные объекты в Уфе
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