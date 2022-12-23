Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров не смог записаться к врачу

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров не смог оперативно записаться к хирургу по call-центру министерства здравоохранения республики. Такой эксперимент он провел на совещании с кабмином, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

Как пояснила премьер-министру во время разговора оператор call-центра Екатерина, записать его на прием она не может, поскольку в программе произошел технический сбой, посоветовав перезвонить через 15-20 минут. Андрей Назаров остался этим недоволен.

«Если бы мне сейчас оператор, например, сказала: ‘‘Уважаемый Андрей Геннадьевич, оставьте свой телефон, я его запишу и вам перезвоню’’, я бы считал, что ваша миссия, наша миссия исполнена достаточно верно, даже если есть технический сбой в программе», – сказал он, предложив минздраву скорректировать работу call-центра.

«Любой оператор, который взял трубку, должен довести ситуацию до логического завершения. Это, значит, сделать запись. И никакого гражданина не должно волновать, есть ли сбой в программе. Он знает, что ему сегодня перезвонят и скажут: ‘‘Вы записаны на завтра к такому-то хирургу в такой-то больнице’’», – заключил Андрей Назаров.

В начале декабря число жалоб, в том числе и на доступность медицинской помощи, увеличилось за неделю на 135 и достигло 627. В ответ власти заявили, что изменили график работы поликлиник и call-центра по номеру «122» для записи к врачу, увеличили число операторов.

Теперь вызвать врача на дом, в том числе по неотложным случаям можно с 8.00 до 21.00 часов по будням, в субботу — до 17.00, а в воскресенье — до 16.00.

Венера Хисамова

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