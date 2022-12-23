В Москве задержаны и отменены почти 60 авиарейсов

В трех столичных аэропортах — Внуково, Домодедово и Шереметьево утром из-за плохой погоды задержаны 38 рейсов, отменены 19, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 9:50 мск, в аэропорту Домодедово задержано 19 рейсов, отменено девять. Во Внуково задержано пять рейсов, отменено шесть, в Шереметьево задержано 14 рейсов, отменено четыре.

21 декабря в Москве объявили экстренное предупреждение из-за непогоды, ночью в столице прошел ледяной дождь. По прогнозу Гидрометцентра, сегодня, 23 декабря, в Москве будет --1...3°С, сильная гололедица, небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

Дептранс Москвы ожидает, что вечером пробки будут достигать девяти баллов. Движение будет затруднено в основном в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Подробнее о непогоде в столице и Подмосковье — в материале «Ъ» «Москва вышла на лед».

Милена Костерева