Москва вышла на лед

В Москве объявили экстренное предупреждение из-за непогоды. Ночью столицу накрыл ледяной дождь, из-за этого отменили и задержали десятки авиарейсов. По сообщениям СМИ, из-за гололеда самолеты не могли подъехать к трапам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

При этом на ближайшие несколько дней в Москве установится плюсовая температура, и на дорогах будет много воды, говорит ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков: «Самое плохое позади. Замерзающий дождь прошел минувшей ночью, он выпадал при отрицательной температуре и привел к формированию гололеда.

К утру температура повысилась до положительных значений, гололед начал разрушаться. В перспективе нас ожидает трехдневная оттепель, температура повысится до +1…+3 градусов. Выпавший снег, накопленный за последние недели, будет таять, на дорогах будет много воды. Но каждое потепление рано или поздно сменяется похолоданием. Когда на смену оттепели приходит морозная погода, формируется гололедица, но гололедица — менее опасное явление, оно не покрывает абсолютно все коркой льда».

Дептранс предупреждает о девятибалльных пробках вечером 22 декабря. А “Ъ FM” спросил москвичей и жителей Подмосковья о том, как они добирались до работы утром:

«Сплошной лед, приходилось выходить на трассу, где едут машины. Работающую технику я заметил только на "Спортивной", а так везде нигде и ничего. Вчера добирались на лыжах, сегодня нужно было на коньках». «Добраться до такси оказалось очень сложно, несмотря на то, что машина стояла около моего подъезда. Я вышла и поняла, что без помощи рук, только на одних ногах я не дойду. Пришлось держаться за другие машины, а они скользкие, руки и ноги на льду разъезжались». «Путь на работу оказался очень скользким. Пару раз я упала. Транспорт толком не ездит. Так что, погода нелетная — и не походишь, и не полетаешь». «Из Воскресенска я выехал пораньше, в пять часов утра. Дворы никто не чистил. После дождя снег покрылся настом, идти по нему невозможно. Выехал на МКАД только к восьми утра, а тут кругом лужи, аварии. От Москвы до Воскресенска примерно 80 км».

В Госдуме тем временем предложили объявить так называемую зимнюю амнистию для водителей. Их хотят освободить от штрафов, связанных с соблюдением правил разметки и парковки, если нарушение произошло из-за аномальной непогоды. Предложение направлено в ГИБДД.

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Илья Сизов