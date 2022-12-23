Базу данных исторических захоронений создают в Нижегородской области

В Нижегородской области создают базу данных исторических захоронений, чтобы восстанавливать разрушенные могилы. Об этом сообщили в Агентстве по сохранению и развитию объектов исторической среды (АСИРИС). В систему объединят информацию из архивов кладбищ и биографические материалы, собранные жителями Нижнего Новгорода Сергеем Баевым и Татьяной Грачевой.

Программу сохранения могил известных нижегородцев анонсировали в декабре. В 2023 году агентство рассчитывает восстановить 20 захоронений при помощи волонтеров.

Для реализации проекта была создана рабочая группа, в которую вошли главный советник губернатора Сергей Горин, первый замруководителя управления госохраны объектов культурного наследия Игорь Петров, замдиректора Управления муниципальных кладбищ Марина Лобанова, представители профессионального сообщества Сергей Баев и Татьяна Грачева.

«Задача Агентства в рамках этого проекта – стать точкой сбора и взаимодействия неравнодушных жителей, администрации нашего города, историков, краеведов, потомков известных нижегородцев, заинтересованных в сохранении памяти о наших выдающихся земляках и прошлом Нижнего Новгорода»,– говорится в сообщении АСИРИС.

Анастасия Еремина