Программу по восстановлению исторических захоронений запустят в Нижнем Новгороде

Реставрировать захоронения известных нижегородцев планируют начать в 2023 году. Такую программу запустит агентство по сохранению и развитию исторической среды (АСИРИС) Нижегородской области, сообщил руководитель организации Илья Лагутин. В первый год агентство рассчитывает восстановить 20 объектов при помощи волонтеров.

«В силу тех или иных причин не остается людей, которые бы следили за захоронениями, и они приходят в упадок. Нам необходимо искать новый подход к сохранению исторических захоронений, чтобы люди могли совершить паломничество к могилам важных для города людей и узнавать об их жизни»,– сказал Илья Лагутин ТАСС.

Например, на Бугровском кладбище захоронены декабрист Иван Анненков, композитор Александр Касьянов, писатель-реалист Павел Мельников-Печерский, дочь Максима Горького Екатерина.

Кроме того, в 2023 году АСИРИС вместе с волонтерами планирует отреставрировать более 20 домов в Нижегородской области. Как писал «Ъ-Приволжье», пять из них намерены восстановить в квартале церкви Трех Святителей.