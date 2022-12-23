Уровень вакцинации от гриппа в Петербурге превысил общероссийский на 10%

Вакцинация от гриппа в Санкт-Петербурге проходит на уровне выше, чем в среднем по России, с начала зимней прививочной кампании вакцинировалось 62% горожан, что на 10% выше, чем в среднем по РФ. Об этом сообщили в аппарате вице-губернатора города Олега Эргашева.

«В Санкт-Петербурге этот показатель еще выше [федерального], на сегодняшний день вакцинацию от гриппа прошли почти 62% горожан, что позволило к началу сезона сделать эпидемический процесс управляемым»,— отметил господин Эргашев.

Всего к 23 декабря от гриппа привилось 74 млн россиян, что составляет 52% населения страны. В Смольном отметили, что система здравоохранения Петербурга полностью готова к помощи жителям при любом развитии эпидемической ситуации.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Комитет по здравоохранению Петербурга спрогнозировал снижение заболеваемости гриппом в городе к концу года.

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