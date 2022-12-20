Комздрав Петербурга спрогнозировал снижение заболеваемости гриппом к концу декабря

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Санкт-Петербурге начнет снижаться в последних числах декабря, до этого эпидемический уровень будет незначительно расти, сообщил первый заместитель председателя Комитета по здравоохранению города Андрей Сарана в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

«Мы примерно на две недели отстаем от Москвы. Москва сейчас отмечает падение. Поэтому, может быть, неделю-две у нас ещё будет какой-то подъем, потому что мы хорошо достаточно прибавляем по количеству заболевших, но в любом случае наступит снижение»,— рассказал чиновник.

О начале эпидсезона гриппа, ОРВИ и коронавируса Роспотребнадзор сообщил 18 ноября. За прошлую неделю заболеваемость гриппом увеличилась на 35%, в почти 600 школах учеников отправили на дистант или досрочные каникулы. 20 декабря Роспотребнадзор заявил, что во всех регионах РФ выявлен свиной грипп.

Подробнее о ситуации с гриппом и ОРВИ в РФ читайте в материале «Ъ» «Вирусы взялись за старое».

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