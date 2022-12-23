Курс рубля снижается на открытии торгов на Мосбирже

В начале торгов курс рубля усилил волатильность и начал снижаться. По состоянию на 10.08 мск доллар торгуется на уровне 69,39 руб/$. (+0,65%), стоимость евро составляет 73,66 руб/€. (+0,36%), свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

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Курсы основных валют на российском рынке обновляют многомесячные максимумы на фоне на фоне падения российского экспорта. 22 декабря биржевой курс доллара, поднялся до восьмимесячного максимума в 72,6 руб./$. Кроме того, с начала недели курс доллара рос более чем на 12%, что стало сильнейшим подъемом с начала июля, когда курс вырос за пять дней более чем на 23%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Доллар и евро теряют рубли».

Милена Костерева