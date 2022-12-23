В Свердловской области за вырубку новогодних елей будут отправлять в колонию

Перед новогодними праздниками в Свердловской области увеличили количество рейдов в лесах, чтобы предотвратить незаконную вырубку елей. Как рассказали в департаменте информационной политики региона, браконьерам, ущерб от действий которых превысит 5 тыс. руб., грозит уголовная ответственность по ст. 260 УК РФ и до трех лет колонии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Если размере ущерба меньше, то обычных граждан ждет штраф от 200 руб. до 5 тыс. руб., а юридических лиц — от 5 до 500 тыс. руб. Помимо этого, нарушителей заставят возместить ущерб за каждое срубленное дерево.

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