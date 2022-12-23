За сутки в Саратовской области выявлено девять случаев пневмонии

В Саратовской области за сутки зарегистрировано 75 новых случаев COVID-19, девять из них сопровождаются пневмонией, два протекают бессимптомно, остальные – с симптомами ОРВИ. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Общее количество подтвержденных с начала пандемии случаев заболевания в регионе составляет 301419, выздоровел 294771 пациент (+77 за сутки).

Наибольший прирост заболевших зафиксирован в Саратове (37 случаев), на других территория восемь случаев и менее.

Среди новых пациентов семеро детей и подростков до семи лет, 23 взрослых 50-64 лет.

Марина Ковалева