Запрет на полеты в Белгород, Воронеж, Курск и Липецк продлен до 2 января

Росавиация в 50-й раз продлила запрет на полеты в Воронеж, Белгород, Курск и Липецк. На этот раз ограничение будет действовать до 03:45 2 января по московскому времени. В ведомстве рассказали, что также временно ограничено совершение рейсов из аэропортов Анапы, Брянска, Геленджика, Краснодара, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Как и до этого, Росавиация рекомендует организовывать перевозку пассажиров, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Ведомство ограничило авиасообщение с 11 аэропортами юга и центра страны после начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. В Черноземье, как и ранее, рейсы выполняет только аэропорт Тамбова. На днях стало известно, что он продолжит работать и в следующем году. Из Тамбова по-прежнему можно будет улететь в Москву и Санкт-Петербург.

О жизни макрорегиона после 24 февраля читайте в спецпроекте «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова