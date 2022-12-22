В 2023 году продолжатся полеты из Тамбова в Москву и Санкт-Петербург

Авиакомпания «Руслайн» продолжит в 2023 году летать из Тамбова в Москву и Санкт-Петербург. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Перевозчик опубликовал расписание регулярных авиарейсов на первый квартал. С января «Руслайн» продолжит летать из Тамбова в Москву пять раз в неделю и в Санкт-Петербург два раза в неделю.

На рейсах работают 50-кресельные канадские самолеты Bombardier CRJ100/200. Время полета в Москву составит 1 час 10 минут, в Петербург — 1 час 55 минут. Стоимость билета до столицы начинается от 2,9 тыс. руб., до северной столицы — от 4,2 тыс.

Тамбовский аэропорт на сегодня единственный работающий в Черноземье. С начала специальной военной операции России на Украине Росавиация «временно» запретила полеты в Белгород, Воронеж, Курск и Липецк. Ведомство продлевает ограничение каждую недели, сейчас оно действует до 27 декабря.

«Руслайн» начал летать из Тамбова в мае 2022 года. Авиакомпания вернулась в регион осенью 2021 года. До этого авиасообщения между Тамбовом и Москвой не было почти два года.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ-Черноземье» «У Черноземья пробиваются крылья».

Александр Прытков

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