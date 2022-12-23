В ЦФО снижается потребление цемента

Объемы потребления цемента снижаются седьмую декаду подряд, подсчитали в консалтинговой компании СМПРО. С начала года по 20 декабря отгрузка цемента железнодорожным транспортом на российский рынок с учетом импорта составила 24,7 млн т, что на 4,2% меньше, чем за такой период 2021 года. Доля железнодорожных перевозок в структуре потребления цемента составляет 41%.

Отрицательная динамика потребления цемента с 1 января 2022 года наблюдается во всех федеральных округах, в том числе в Центральном федеральном округе, включающем все регионы Черноземья. Потребление цемента в ЦФО за указанный период снизилось на 0,8% по сравнению с 2021-м. Впрочем, это самое незначительное снижение по сравнению с другими федеральными округами. Так, например, в ДВФО показатель снизился на 8%, в СЗФО — на 6,1%, отметили в СМПРО.

Подробнее о падении продаж цемента — в публикации «Ъ».

Мария Старикова