Режим ограничения полетов продлили в аэропортах 11 городов южной и центральной России

Росавиация продлила запрет на полеты в 11 городов России. Аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты останутся закрытыми минимум до 2 января 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В качестве альтернативы Росавиация рекомендует аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Режим временного ограничения полетов ввели 24 февраля из-за начала боевых действий на Украине. Ограничения на полеты продляют уже в 50-й раз.

Анастасия Ларина