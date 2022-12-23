На месте снесенного авторынка по ул. Островского установили павильоны с фейерверками

В Свердловском районе Перми на месте снесенного авторынка по ул. Островского, 93, установили два павильона по продаже фейерверков, пишет телеграм-канал Properm.ru. Источник в администрации Перми сообщил «Ъ-Прикамье», что два появившихся киоска — незаконные. Сейчас власти будут предпринимать шаги по демонтажу этих объектов, добавил собеседник.

Напомним, ранее на ул. Островского, 93, долгое время работал авторынок, но этим летом торговые ряды переехали в здание ЖК «Солнечный город» поблизости (ул. Белинского, 31). Торговый комплекс и участок под ним на ул. Островского, 93, выкупили городские власти в судебном порядке за 157 млн руб. В рамках реконструкции улично-дорожной сети на этой территории планировалось организовать сквер. Сначала мэрия собиралась временно сдавать это помещение в аренду, но на соответствующий аукцион не было подано ни одной заявки. Власти Перми приняли решение о сносе объекта. Авторынок был снесен в октябре этого года.