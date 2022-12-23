Прокурор запросил 13 лет Марсу Гузаярову, насмерть сбившему четырех девушек в Бакалах

Прокурор Бакалинского района Айрат Абсатаров на прениях запросил 13 лет лишения свободы 23-летнему Марсу Гузаярову, который в июле сбил на автомобиле четырех девушек, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

ДТП произошло на объездной дороге села Бакалы, когда Марс Гузаяров в состоянии алкогольного опьянения превысил установленную скорость и сбил четырех девушек, шедших по обочине. Они скончались на месте. Трем погибшим было 18–19 лет, еще одной – 16 лет. Обвиняемый признал вину. В отношении него было возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения (ч. 6 ст. 264). Санкции по статье предусматривают до 15 лет лишения свободы.

Уголовное дело рассматривается в Чекмагушевском межрайонном суде.

Как сообщал «Ъ-Уфа», Кировский райсуд Уфы обязал министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии и региональное управление дорожного хозяйства обустроить тротуар вдоль дороги, где произошло ДТП. Это решение должно быть исполнено в течение шести месяцев со дня вступления в силу.

Венера Хисамова

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