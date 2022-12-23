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В Ростовской области прожиточный минимум составит 13, 5 тыс. рублей в 2023 году

Размер минимального уровня дохода на территории Ростовской области в новом году составит 13 513 руб., сообщается в соответствующем постановлении правительства региона.

Согласно документу, прожиточный минимум для работающего населения составит 14 729 руб., для пенсионеров – 11 621 руб., для детей – 13 759 руб.

Последний раз величина прожиточного минимума менялась в июне 2022 года. Тогда она составила 13 085 руб. Для трудоспособного населения прожиточный минимум повысили до 14 263 руб., для пенсионеров и детей – до 11 253 руб. и 13 319 руб.

При этом уровень минимального дохода, установленный в Ростовской области, ниже среднероссийского, который составляет 14 375 руб.

Анастасия Назарова

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