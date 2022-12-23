В Челябинске составили 15 протоколов за не очищенные от наледи тротуары

За прошедший день в Челябинской области проверили качество очистки от наледи во дворах и на прилегающей территории магазинов. В отношении 15 объектов из 100 составили акты о нарушениях. Торговые сети и управляющие компании привлекут к административной ответственности, сообщают в мэрии.

По правилам благоустройства города, зимой собственники и арендаторы обязаны ежедневно осматривать свою территорию и содержать ее в надлежащем состоянии. Всего с начала декабря в Челябинске торговые сети оштрафовали на 530 тыс. руб. за непринятие мер по очистке входных групп, управляющие организации за несвоевременную очистку — на 625 тыс. руб.