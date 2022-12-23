Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Реконструкцию участка улицы Карпинского оценили в 2,1 млрд рублей

Краевое минзакупок объявило конкурс на выполнение работ по реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов. Протяженность участка — 970 м.

Как сообщает Business Сlass, на центральной разделительной полосе реконструируемого участка спроектированы трамвайные пути и газон. Для строительных работ потребуется изъять 13 участков: часть площадки на ул. Челюскинцев, участки по ул. Карпинского, 1, 3, 4, 5, 10, 12, 17, 21 и 23. Часть домов уже расселена.

Работы требуется начать 1 мая 2023 года и завершить к 31 марта 2026 года. Максимальная цена контракта составляет 2,1 млрд руб. Итоги конкурса подведут 20 января 2023 года.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...