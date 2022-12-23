Реконструкцию участка улицы Карпинского оценили в 2,1 млрд рублей

Краевое минзакупок объявило конкурс на выполнение работ по реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов. Протяженность участка — 970 м.

Как сообщает Business Сlass, на центральной разделительной полосе реконструируемого участка спроектированы трамвайные пути и газон. Для строительных работ потребуется изъять 13 участков: часть площадки на ул. Челюскинцев, участки по ул. Карпинского, 1, 3, 4, 5, 10, 12, 17, 21 и 23. Часть домов уже расселена.

Работы требуется начать 1 мая 2023 года и завершить к 31 марта 2026 года. Максимальная цена контракта составляет 2,1 млрд руб. Итоги конкурса подведут 20 января 2023 года.