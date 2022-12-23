Апелляция отказала мэрии Керчи в иске к реставратору памятника героям Эльтигенского десанта

Апелляционный суд в Крыму отказал администрации Керчи в иске к фирме-подрядчику «Век», реставрировавшей памятник героям Эльтигенского десанта, который установлен на берегу у Керченского пролива. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Администрация Керчи не представила достаточных доказательств того, что подрядчик нарушил свои обязательства по контракту, следует из постановления Двадцать первого арбитражного апелляционного суда. На этом основании суд отменил ранее принятое в пользу керченских властей решение Арбитражного суда республики Крым, понуждавшее исполнителя работы исправить выявленные недостатки.

Кроме того, суд прекратил производство по жалобе девяностолетнего автора памятника Леонида Тазьбы, который утверждал, что реставраторы нарушили его авторские права, вмешавшись без согласования с ним в конструктив мемориала, повредив поверхность скульптурной группы. Скульптор требовал вернуть памятник в первоначальное состояние и не проводить на нем работы без согласия автора. Коллегия посчитала, что выполнение гарантийных работ по утверждённому в установленном порядке проекту не может являться нарушением авторских прав скульптора.

В Союзе юристов нового времени «ЮНОВА», который представляет интересы скульптора «Ъ-Кубань» сообщили, что такое решение их устроило, несмотря на то, что производство по жалобе скульптора производство было прекращено апелляционным судом. Главной задачей автора было в дальнейшем не допустить эту компанию к выполнению работ, объяснили юристы.

Мемориальный комплекс «Герои Эльтигенского десанта» в Керчи установлен в память о советских воинах, высадившихся на берегу Керченского пролива в 1943 году, удерживавших плацдарм в течение 44 дней, сумевших пройти в тыл оккупантов и захватить гору Митридат. Памятник соорудили в 1985 году. Железобетонный обелиск «Парус» высотой двадцать метров расположен на юге Керченской бухты. Местные жители рассказывают, что проходящие мимо него через пролив суда гудком отдают дань памяти павшим участникам десанта. Объект внесен в федеральный реестр объектов культурного наследия России.

Согласно материалам дела в 2015 году керченские власти заключили контракт с ООО «Век», согласно которому компания обязалась отреставрировать объект за 19,6 млн руб. Летом 2021 года минкульт Крыма отказался принимать работы, указав на отсутствие на мемориальной доске букв и трещины на ней, наплывы на отделке памятника, а также на оставшиеся следы клея.

Скульптор считает, что мемориал не находился в аварийном состоянии, и не подлежал реставрации. По его словам, в ходе работ памятник получил повреждения: поверхность обелиска была вскрыта, после чего отверстия заделаны контрафактным материалом и заштукатурены, под штукатуркой начался процесс разрушения. Кроме того, по словам скульптора, цвет паруса был изменен с серого на белый (теперь он отличается от цвета барельефов), рядом уложены фиктивные надгробные плиты с именами героев СССР, имитирующие захоронение, которого на самом деле не существует.

Михаил Волкодав

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