Дания направит более $37 млн на срочную помощь Украине

Правительство Дании выделит 265 млн крон ($37,7 млн) на экстренный пакет помощи Украине, сообщает датский МИД. В его пресс-релизе говорится, что это решение приняли на фоне участивших атак со стороны России на объекты инфраструктуры на Украине.

«Новый экстренный пакет (помощи.— "Ъ") в основном пойдет на удовлетворение самых основных потребностей, таких как кров, чистая вода, теплая одежда и электричество, чтобы украинцы могли невредимыми пережить суровую зиму»,— сказал министр по сотрудничеству в целях развития и глобальной климатической политики Дэн Йоргенсен.

В МИДе добавили, что Дания также взяла на себя особую ответственность за поддержку украинского города Николаева. Поэтому часть выделенных средств потратят на восстановление водоснабжения и теплоснабжения в городе. С начала российской военной операции Дания выделила на помощь Украине более 1 млрд крон ($142,5 млн).

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что для восстановления страны нужно более $1 трлн.

Международный валютный фонд считает, что для восстановления Украины может потребоваться $5 млрд ежемесячно. В декабре он предоставил Киеву $2,7 млрд экстренного финансирования. В октябре Всемирный банк согласился выделить Украине $530 млн под гарантии Британии и Дании.

О помощи Украине странами Запада — в материале «Ъ» «Мы к вам, Джо Байден, и вот по какому делу».

Лаура Кеффер