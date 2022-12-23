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Коммерсантъ FM
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Акционеры «Яндекса» переизбрали трех независимых директоров

Акционеры «Яндекса» на годовом собрании переизбрали на четыре года трех независимых членов совета директоров. Переизбраны бывший глава администрации президента Александр Волошин, сооснователь Almaz Capital Partners Чарльз Райан и генеральный партнер компании Роже Рийниа, сообщает «Интерфакс».

Сейчас в совете директоров «Яндекса» свободны пять мест из 12, в том числе должность исполнительного директора. С начала года его покинули сооснователь компании Аркадий Волож и управляющий директор Тигран Худавердян, которые попали под санкции Евросоюза. Также ушли неисполнительные директоры Эстер Дайсон и Илья Стребулаев. Еще одно место свободно еще с 2021 года.

В ноябре «Яндекс» объявил о планах разделить активы: оставить за головной структурой из Нидерландов только часть бизнеса группы, в частности международные проекты в области облачных технологий. Большинство сервисов группы, включая поиск и рекламу, планируется отдать новой группе компаний. Почти сразу после этого экс-глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что будет причастен к разработке планов по разделению «Яндекса».

О планах компании читайте в материале «Ъ» «Советы на все случаи жизни».

Лаура Кеффер

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