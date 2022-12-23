США считают, что Россия не готова к переговорам с Украиной

Россия не готовы к переговорам об урегулировании на Украине, заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности США Джон Кирби. По его словам, президент США Джо Байден пока не будет встречаться с Владимиром Путиным, так как нет «окна возможностей для серьезных переговоров».

«Он (Владимир Путин.— "Ъ") не показал абсолютно никакой готовности к тому, чтобы вести переговоры, а наоборот. Все, что он делает на земле и в воздухе — это поступки человека, который хочет продолжать наносить насилие украинскому народу и добиваться эскалации войны»,— заявил Кирби журналистам во время брифинга (цитата по Reuters).

Переговоры Киева и Москвы были прекращены в мае по инициативе Киева. 4 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, исключающий ведение переговоров с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин. В ноябре глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал, что Киев не против переговоров с Москвой, но только после восстановления территориальной целостности Украины. Кремль в том же месяце говорил, что для возобновления переговоров нужна «политическая воля» Киева.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер