На Кубани реализуют 12 нацпроектов на 71,4 млрд рублей

В Краснодарском крае реализуется 12 национальных проектов — 47 региональных, общий объем финансирования которых превышает 71,4 млрд руб. Из федерального бюджета только в этом году Кубань привлекла около 35,7 млрд руб. Об этом губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил в интервью «Ъ-Кубань».

По этому показателю регион является лидером в Южном федеральном округе. Кроме того, в 2021 году Краснодарский край занял первое место в стране по реализации нацпроекта «Производительность труда». В нем принимают участие 226 предприятий региона. По словам главы Кубани, суммарный экономический эффект от реализации нацпроекта составил 11,8 млрд руб., каждый вложенный рубль вернул 63 руб. в экономику края.

«Участие в национальных проектах позволяет краю реализовать новые возможности. Впервые за многие годы мы строим дом культуры со зрительным залом на 200 мест в селе Сукко, открыли крупнейшую в Южном федеральном округе школу на 1875 мест»,— отметил Вениамин Кондратьев.

Подробнее читайте в интервью — «Консолидация общества в сложившейся ситуации важна как никогда».

Татьяна Ручкина

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