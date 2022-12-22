Аренда квартир в Сочи подешевела на 33%

В декабре арендное жилье в курортных городах Краснодарского края заметно подешевело, следует из данных «Циан Аналитика», предоставленных «Ъ-Кубань».

Стоимость посуточной аренды однокомнатной квартиры в Сочи упала на 21%, до 4,1 тыс. руб. (5,1 тыс. руб. в июле), в Геленджике и Анапе — на 16%, до 3,9 и 3,1 тыс. руб. соответственно (4,6 и 3,7 тыс. руб. в июле). В Новороссийске снять «однушку» сейчас можно за 2,5 тыс. руб., цена упала на 17%.

В сегменте долгосрочной аренды скидки оказались еще более существенными. В Сочи снять однокомнатную квартиру на месяц можно за 34,9 тыс. руб. (-33%), в Геленджике — 33 тыс. руб. (-55%), в Анапе — 16 тыс. руб. (-39%), в Новороссийске — 19,8 тыс. руб. (25%).

Подробнее о том, как менялся рынок аренды жилья на курортах Краснодарского края,— в материале «Ъ-Кубань» «По правилам съема».

Наталья Решетняк

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