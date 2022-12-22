На Кубани реализуют 480 крупных инвестпроектов на рекордные 2,6 трлн рублей

В Краснодарском крае реализуют более 480 крупных инвестиционных проектов на общую сумму около 2,6 трлн руб. Об этом в интервью «Ъ-Кубань» сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Реализация этих проектов позволит создать на Кубани около 82 тыс. новых рабочих мест. Кроме того, в 2022 году власти региона заключили с инвесторами 135 протоколов о намерениях на общую сумму 352,5 млрд руб. с созданием 21 тыс. новых рабочих мест. Для инвесторов власти разработали несколько мер поддержки, особое внимание уделяется проектам по созданию импортозамещающих производств.

«Мы видим рост новых соглашений о реализации проектов, заключаемых с инвесторами. Такие показатели свидетельствуют о том, что инвестор чувствует себя комфортно и готов вкладывать средства в краевую экономику»,— отметил Вениамин Кондратьев.

В этом году уже завершили реализацию 65 крупных проектов на общую сумму 57,4 млрд руб. За счет них в регионе создали более 1,9 тыс. новых рабочих мест. Основными из них являются строительство молочного комплекса на 3 тыс. голов в Каневском районе, спортивного баскетбольного комплекса в Краснодаре, модернизация завода по переработке винограда в Темрюкском районе, а также реконструкция пансионата «Олимпийский» в Сочи.

Полное интервью читайте по ссылке — «Консолидация общества в сложившейся ситуации важна как никогда».

Татьяна Ручкина

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