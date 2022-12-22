Верховный суд утвердил лишение сайта «Новой газеты» статуса СМИ

Верховный суд (ВС) России оставил в силе решение первой инстанции о прекращении деятельности сайта «Новой газеты». ВС РФ удовлетворил иск Роскомнадзора и отозвал лицензию электронного СМИ у сайта еще 15 сентября. Газета обжаловала решение.

«Закрытие "Новой газеты" — это недоверие к нашим гражданам, которые читают нас 29 лет»,— заявил главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов.

Претензии Роскомнадзора к сайту «Новой газеты» связаны с тем, что ведомство вынесло два предупреждения, связанных с отсутствием маркировки иностранных агентов. Речь идет об организациях «Гражданское содействие» и «Гуманитарное действие» (последняя в настоящий момент исключена из реестра НКО-иноагентов).

5 сентября была аннулирована лицензия у печатной версии «Новой газеты». Днем позже суд признал недействительной регистрацию журнала «Новая рассказ-газета».

28 марта «Новая газета» приостановила работу после предупреждений Роскомнадзора. Издание планировало возобновить выпуск после завершения военной операции на Украине. В итоге журналисты издания создали новый проект — «Новая газета Европа».

Как отзывали лицензию у «Новой газеты» — в материале «Ъ» «"Новой газете" вменили старое».

Дарья Эрозбек