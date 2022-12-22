Танкерам дадут время

Американские власти рассказали, как будет работать потолок цен на российские нефтепродукты. Механизм в отношении мазута, бензина, керосина и других товаров заработает 5 февраля. Минфин США до сих пор не сообщил, какой будет цена отсечения, однако ведомство рассказало об исключениях. Танкеры, которые загрузят нефтепродуктами до 5 февраля и доставят до 1 апреля, не попадут под ограничения. Таким образом, они смогут перевозить товары стоимостью выше потолка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Идентичные решения США и Евросоюз в свое время принимали в отношении предельной стоимости нефти, напоминает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков: «Когда ты загружался, никаких ограничений не было — мало ли сколько тебе нужно идти по морю для того, чтобы дойти до порта назначения. Поэтому надо дать возможность завершить операции, которые были начаты, когда еще не существовало санкций.

Дальше мы увидим аналогичный документ со стороны Евросоюза. Наверное, остается только вопрос, касающийся цены отсечения. Какая будет стоимость нефтепродуктов? Отдельно ее должны установить на бензин, дизель, мазут, газойль. Пока мы, наоборот, видим увеличение переработки в России и увеличение экспорта нефтепродуктов, поскольку на сырье уже заработал потолок цены, а на продукты еще нет.

По поводу экспорта наших нефтепродуктов есть большой вопрос. Мы можем собрать определенный "теневой флот" из танкеров, перевозящих нефть, который будет нам лоялен и согласится доставлять по любым ценам. Это проще, поскольку самих судов больше. А тех, что перевозят нефтепродукты в мире, меньше. Все-таки нас ожидают кризисные времена, некий переходный период, когда, как в случае с нефтью, нам придется давать скидку больше, чем она есть сейчас.

Может быть, нам вообще стоит ожидать сокращения объемов переработки и экспорта нефтепродуктов и увеличения экспорта сырой нефти просто потому, что у нас будет больше возможностей для поставки сырья, нежели продуктов. Это, в свою очередь, может создать проблемы на внутреннем рынке. Например, если некуда будет девать мазут, стране придется сокращать переработку. И тут возникает вопрос, достаточно ли у нас ресурсов для того, чтобы делать, допустим, бензин».

Впрочем, в течение какого-то времени проблему с нехваткой флота решить можно, уверен директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов: «К сожалению, опыт последних шести месяцев показывает, что таких альтернативных рынков нет. Поэтому, скорее всего, процесс перевода российского экспорта нефтепродуктов на другие рынки будет сильно растянут по времени.

Он существенно сократился, а следующим звеном в этой цепочке окажется уменьшение объемов нефтепереработки. Кроме того, сами европейцы испытывают похожие на наши проблемы. Они не могут найти альтернативных поставщиков нефтепродуктов, которые бы обеспечивали нужные объемы. Я почти уверен, что многие страны Европы будут закрывать глаза на действие ценового потолка или даже эмбарго и станут использовать различного рода серые схемы доставки российских грузов на рынок ЕС, к примеру, через третьи страны.

Именно эмбарго на наши нефтепродукты окажется, наверное, самым значительным санкционным ударом — быстро адаптироваться у нас точно не получится. Это вопрос как минимум трех-пяти лет. Все будет зависеть от динамики энергоперехода, переформатирования рынков, наличия устойчивого спроса».

Другой вопрос: смогут ли нефтепереработчики из РФ переориентироваться с европейского на другие рынки? С учетом ограничений на поставку нефти российский бюджет в следующем году может недосчитаться нескольких триллионов рублей экспортных доходов, предполагает главный экономист по России Bloomberg Economics Александр Исаков:

«Предварительные данные по морскому экспорту показывают падение почти на 1,9 млн баррелей в день. Это значительное снижение эффективной цены российской нефти в портах.

Если такие условия сохранятся на следующие 12 месяцев, то это грозит потерей 3-4 трлн руб. нефтегазовых доходов для федерального бюджета из планируемых 8,6 трлн руб. Это значительная сумма.

Более того, этим потери могут не ограничиться. Может быть такое, что у нефтегазовых компаний не будет возможности заплатить дивиденды, которые в том числе являются доходами бюджета, они существенно снизят налоги на прибыль, которые идут в региональные бюджеты отдельных регионов. Остается надеяться, что конъюнктура в ближайшие месяцы изменится, и мы увидим улучшение динамики по экспорту».

Российские власти неоднократно предупреждали, что не намерены продавать энергоносители в страны, которые будут соблюдать потолок цен. Сейчас правительство разрабатывает ответное решение, которое неофициально получило название «пол цен».

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Александр Рассохин