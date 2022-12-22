Бойца ЧВК «Вагнер» Меньшикова похоронят на Белоостровском кладбище

Погибшего в ходе СВО бойца ЧВК «Вагнер» Дмитрия Меньшикова похоронят на Белоостровском кладбище в Санкт-Петербурге. Этого решения от властей города добивался бизнесмен Евгений Пригожин, сообщили в пресс-службе компании «Конкорд».

Похороны состоятся в субботу, 24 декабря в 12:00. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обращался к спикеру Госдумы Вячеславу Володину за содействием в захоронении. При этом профильный вице-губернатор Кирилл Поляков утверждал, что Аллеи Героев или Славы на этом кладбище нет, поэтому предлагал захоронить Меньшикова на Аллее Доблести.

Ранее «Ъ» рассказывал, что администрация Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге выбрала место, где будет погребен погибший на Украине боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Меньшиков. Его похоронят на специально выделенной для участников спецоперации аллее Доблести, о чем ранее городские власти просили представители ЧВК.

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