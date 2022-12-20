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Коммерсантъ FM
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В Петербурге определили место, где похоронят бойца ЧВК «Вагнер» Меньшикова

Администрация Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге выбрала место, где будет погребен погибший на Украине боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Меньшиков. Его похоронят на специально выделенной для участников спецоперации аллее Доблести, о чем ранее городские власти просили представители ЧВК.

«В субботу, 17 декабря 2022 года, представители погибшего Д. С. Меньшикова обсудили с администрацией Белоостровского кладбища организацию захоронения на аллее Доблести. Было выбрано место»,— сообщила РБК руководитель пресс-службы губернатора Петербурга Инна Карпушина.

К настоящему моменту Дмитрий Меньшиков еще не захоронен. Решение о дате погребения еще не принималось руководством ЧВК, отметила госпожа Карпушина.

Ранее глава Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Герой России Андрей Трошев обратился к властям Петербурга с требованием «не чинить препятствий» для захоронения Дмитрия Меньшикова на аллее Славы Белоостровского кладбища из-за его официально неопределенного статуса как участника военного конфликта на Украине.

На самом кладбище такой аллеи официально не было, в связи с чем Смольный попросил главного военкома города Сергея Качковского разъяснить порядок погребения погибших участников спецоперации, не имеющих официального статуса военнослужащего. Позже вице-губернатор Кирилл Поляков объявил о выделении части кладбища, примыкающей к официальному воинскому участку, под аллею Доблести.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергея Яркин, Санкт-Петербург

Фотогалерея

Военная операция на Украине

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Пострадавшее здание больницы в Донецке

Пострадавшее здание больницы в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Представительница Общероссийского народного фронта в костюме Снегурочки выступает перед военнослужащими РФ на Запорожском направлении

Представительница Общероссийского народного фронта в костюме Снегурочки выступает перед военнослужащими РФ на Запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Новогодняя елка на Софийской площади Киева

Новогодняя елка на Софийской площади Киева

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Пожар после обстрела в Киеве

Пожар после обстрела в Киеве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Житель Донецка курит в своем разрушенном доме

Житель Донецка курит в своем разрушенном доме

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский военный на Змеином острове

Украинский военный на Змеином острове

Фото: Michael Shtekel / AP

Волонтеры благотворительной организации «Фрида» проводят медицинские обследования в подвале в Бахмуте

Волонтеры благотворительной организации «Фрида» проводят медицинские обследования в подвале в Бахмуте

Фото: LIBKOS / AP

Демонтаж памятника Александру Пушкину в центре Днепра

Демонтаж памятника Александру Пушкину в центре Днепра

Фото: Dnipro Region Administration / AP

Военные в фортификационных сооружениях на Запорожском направлении

Военные в фортификационных сооружениях на Запорожском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бродячая собака выглядывает из окна, разбитого при обстреле жилого дома в Авдеевке

Бродячая собака выглядывает из окна, разбитого при обстреле жилого дома в Авдеевке

Фото: Genya Savilov / AFP

Женщина проходит мимо офисного здания, поврежденного в результате обстрела в Донецке

Женщина проходит мимо офисного здания, поврежденного в результате обстрела в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Поврежденный купол православной церкви в Донецке

Поврежденный купол православной церкви в Донецке

Фото: AP

Люди прячутся от обстрелов на станции метро в Киеве

Люди прячутся от обстрелов на станции метро в Киеве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Подорванный диверсантами мост в пригороде Мелитополя

Подорванный диверсантами мост в пригороде Мелитополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Акция российских военных с 160-метровой георгиевской лентой в Мариуполе

Акция российских военных с 160-метровой георгиевской лентой в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Последствия обстрела Горловки

Последствия обстрела Горловки

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Попавшее под обстрел здание областной администрации в Херсоне

Попавшее под обстрел здание областной администрации в Херсоне

Фото: Reuters

Украинский военнослужащий на крыше разрушенного университета в Краматорске

Украинский военнослужащий на крыше разрушенного университета в Краматорске

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Сотрудник национальной полиции стоит возле упавшего беспилотника в Киеве

Сотрудник национальной полиции стоит возле упавшего беспилотника в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Разрушенный многоквартирный дом в Бахмуте

Разрушенный многоквартирный дом в Бахмуте

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Беженцы в Краматорске

Беженцы в Краматорске

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Медики из Первого добровольческого мобильного госпиталя оказывают помощь раненому

Медики из Первого добровольческого мобильного госпиталя оказывают помощь раненому

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Ракетные системы залпового огня «Град» на ремонтной базе вооруженных сил России под Херсоном

Ракетные системы залпового огня «Град» на ремонтной базе вооруженных сил России под Херсоном

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пожарные тушат жилой дом в Донецке

Пожарные тушат жилой дом в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местные жители развернули георгиевскую ленту возле Вечного огня мемориального комплекса «Братская могила» в Мелитополе

Местные жители развернули георгиевскую ленту возле Вечного огня мемориального комплекса «Братская могила» в Мелитополе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Разрушенная в ходе боевых действий церковь в селе Богородичное на Донбассе

Разрушенная в ходе боевых действий церковь в селе Богородичное на Донбассе

Фото: Reuters / Yevhen Titov

Новогодняя ель на Театральной площади в Луганске

Новогодняя ель на Театральной площади в Луганске

Фото: Александр Река / ТАСС

Спасатели работают на территории сгоревшего рынка в Донецке

Спасатели работают на территории сгоревшего рынка в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местный житель покидает свой дом после обстрела в Бахмуте

Местный житель покидает свой дом после обстрела в Бахмуте

Фото: LIBKOS / AP

Остатки снарядов в Харькове

Остатки снарядов в Харькове

Фото: Aleksey FILIPPOV / AFP

Президент Украины Владимир Зеленский (справа) на церемонии вручения знамени одного из воинских подразделений

Президент Украины Владимир Зеленский (справа) на церемонии вручения знамени одного из воинских подразделений

Фото: Reuters

Загоревшийся автомобиль после обстрела в Донецке

Загоревшийся автомобиль после обстрела в Донецке

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Жители Киева в укрытии на одной из станций метро

Жители Киева в укрытии на одной из станций метро

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Жительница Донецка в пострадавшей в результате обстрела квартире

Жительница Донецка в пострадавшей в результате обстрела квартире

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Спутниковый снимок авиабазы в городе Энгельс Саратовской области

Спутниковый снимок авиабазы в городе Энгельс Саратовской области

Фото: Reuters

Мобилизованные перед отправлением поезда с железнодорожной станции в Тюмени

Мобилизованные перед отправлением поезда с железнодорожной станции в Тюмени

Фото: AP

Мэр Москвы Сергей Собянин в зоне проведения СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин в зоне проведения СВО

Фото: Пресс-служба Сергея Собянина

Президент России Владимир Путин (справа) и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин (слева) на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин (справа) и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин (слева) на Крымском мосту

Фото: пресс-служба президента РФ

Снос домов, пострадавших во время обстрелов, в Мариуполе

Снос домов, пострадавших во время обстрелов, в Мариуполе

Фото: Николай Тришин / ТАСС

С фасада здания в городе Гостомель Киевской области срезали граффити британского художника Бэнкси

С фасада здания в городе Гостомель Киевской области срезали граффити британского художника Бэнкси

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Люди заряжают свои телефоны на железнодорожной станции в Херсоне

Люди заряжают свои телефоны на железнодорожной станции в Херсоне

Фото: Reuters / Anna Voitenko

Люди в магазине спортивных товаров в Киеве

Люди в магазине спортивных товаров в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Военнослужащие стоят у пулемета на левом берегу Днепра в Запорожской области

Военнослужащие стоят у пулемета на левом берегу Днепра в Запорожской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Одна из улиц Киева после обстрелов

Одна из улиц Киева после обстрелов

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Раненые в ходе обстрела жители Херсона

Раненые в ходе обстрела жители Херсона

Фото: Bernat Armangue / AP

Украинская реактивная система залпового огня

Украинская реактивная система залпового огня

Фото: Roman Chop / AP

Сотрудник «Росэнергоатома» у воронки от разорвавшегося снаряда на территории Запорожской атомной электростанции

Сотрудник «Росэнергоатома» у воронки от разорвавшегося снаряда на территории Запорожской атомной электростанции

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Освобожденные из плена российские военные

Освобожденные из плена российские военные

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Украинский военнослужащий в танке

Украинский военнослужащий в танке

Фото: LIBKOS / AP

Сотрудники службы безопасности досматривают вещи прихожанина у входа в монастырский комплекс Киево-Печерской лавры

Сотрудники службы безопасности досматривают вещи прихожанина у входа в монастырский комплекс Киево-Печерской лавры

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Очередь за гуманитарной помощью в Херсоне

Очередь за гуманитарной помощью в Херсоне

Фото: Reuters / Murad Sezer

Раненный в ходе обстрелов 13-летний подросток в одной из больниц Херсона

Раненный в ходе обстрелов 13-летний подросток в одной из больниц Херсона

Фото: Bernat Armangue / AP

Тело женщины, погибшей в результате обстрела Петровского района Донецка

Тело женщины, погибшей в результате обстрела Петровского района Донецка

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Церемония открытия восстановленного памятника князю Игорю в районе населенного пункта Станица-Луганская в ЛНР

Церемония открытия восстановленного памятника князю Игорю в районе населенного пункта Станица-Луганская в ЛНР

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Строительство засечной черты в Белгородской области

Строительство засечной черты в Белгородской области

Фото: t.me / vvgladkov

Могилы на Старокрымском кладбище в Мариуполе

Могилы на Старокрымском кладбище в Мариуполе

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Военнослужащие на церемонии открытия памятника Герою России, полковнику Народной милиции ДНР Ольге Качуре

Военнослужащие на церемонии открытия памятника Герою России, полковнику Народной милиции ДНР Ольге Качуре

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Украинские снайперы под Херсоном

Украинские снайперы под Херсоном

Фото: Bernat Armangue / AP

Логотип ресторана McDonald’s в торговом центре «Фабрика» в Херсоне

Логотип ресторана McDonald’s в торговом центре «Фабрика» в Херсоне

Фото: Reuters / Murad Sezer

Волонтер из Херсона сидит возле спутникового терминала Starlink

Волонтер из Херсона сидит возле спутникового терминала Starlink

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Международный аэропорт «Херсон»

Международный аэропорт «Херсон»

Фото: Metin Aktas / Anadolu Agency / AFP

Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» на Запорожском направлении

Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» на Запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пожарные тушат возгорание в жилом доме Киева

Пожарные тушат возгорание в жилом доме Киева

Фото: Reuters / Oleksandr Gusev

Поврежденный автомобиль рядом с местом падения ракет в Пшеводуве, польской деревне на границе с Украиной

Поврежденный автомобиль рядом с местом падения ракет в Пшеводуве, польской деревне на границе с Украиной

Фото: Reuters

Российские журналисты передают военнослужащим ВС РФ, призванным в рамках частичной мобилизации, гумпомощь и письма детей

Российские журналисты передают военнослужащим ВС РФ, призванным в рамках частичной мобилизации, гумпомощь и письма детей

Фото: РИА Новости

Вид на разрушенный Антоновский мост в Херсоне

Вид на разрушенный Антоновский мост в Херсоне

Фото: Reuters / Stringer

Раздача гуманитарной помощи на центральной площади в Херсоне

Раздача гуманитарной помощи на центральной площади в Херсоне

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Задержанные в покинутом российской армией Херсоне

Задержанные в покинутом российской армией Херсоне

Фото: LIBKOS / AP

Стихийный митинг в центре Херсона

Стихийный митинг в центре Херсона

Фото: Reuters / Yevhenii Zavhorodnii

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Херсона

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Запуск ракеты из Белгородской области

Запуск ракеты из Белгородской области

Фото: Vadim Belikov / AP

Поврежденный дом в Мариуполе

Поврежденный дом в Мариуполе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывшие женщины-военнослужащие ВСУ, которые прошли фильтрационную проверку в одном из исправительных учреждений в ДНР, идут к встречающим их родственникам

Бывшие женщины-военнослужащие ВСУ, которые прошли фильтрационную проверку в одном из исправительных учреждений в ДНР, идут к встречающим их родственникам

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пострадавшая жительница Николаева

Пострадавшая жительница Николаева

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Граффити Бэнкси в Бородянке

Граффити Бэнкси в Бородянке

Фото: banksy.co.uk

Слева направо: губернатор Севастополя Михаил Развожаев, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко во время церемонии прощания с погибшим замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым

Слева направо: губернатор Севастополя Михаил Развожаев, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко во время церемонии прощания с погибшим замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Демонтированный памятник советским воинам «Украина — освободителям» в Ужгороде

Демонтированный памятник советским воинам «Украина — освободителям» в Ужгороде

Фото: Reuters / Serhii Hudak

Ремонт Крымского моста после теракта

Ремонт Крымского моста после теракта

Фото: Пресс-служба ФДА «Росавтодор»

Возникший после обстрела пожар в здании управления железными дорогами в Донецке

Возникший после обстрела пожар в здании управления железными дорогами в Донецке

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Разрушенный скит Святогорской лавры в Донбассе

Разрушенный скит Святогорской лавры в Донбассе

Фото: Dimitar Dilkoff / AFP

Поврежденная в результате обстрела гостиница Алчевска

Поврежденная в результате обстрела гостиница Алчевска

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Освобожденный из украинского плена военнослужащий общается с журналистами во время встречи с родственниками в Амвросиевке

Освобожденный из украинского плена военнослужащий общается с журналистами во время встречи с родственниками в Амвросиевке

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Украинские военнослужащие в подземном укрытии в Бахмуте

Украинские военнослужащие в подземном укрытии в Бахмуте

Фото: Dimitar Dilkoff / AFP

Жители города Бахмут на разрушенном мосту

Жители города Бахмут на разрушенном мосту

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Пожар у железнодорожной станции в Шахтерском районе

Пожар у железнодорожной станции в Шахтерском районе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Фонари в виде голубей на одной из улиц в Мариуполе

Фонари в виде голубей на одной из улиц в Мариуполе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Эвакуированные жители Херсонской области на железнодорожном вокзале ожидают отправки в пункт временного размещения в Краснодарском крае

Эвакуированные жители Херсонской области на железнодорожном вокзале ожидают отправки в пункт временного размещения в Краснодарском крае

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Центр Киева без электричества

Центр Киева без электричества

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Местные жители наполняют бутылки питьевой водой из бака в центре Николаева

Местные жители наполняют бутылки питьевой водой из бака в центре Николаева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Демонтаж поврежденных пролетных конструкций на Крымском мосту

Демонтаж поврежденных пролетных конструкций на Крымском мосту

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

На Донбассе встретили освобожденных пленных

На Донбассе встретили освобожденных пленных

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Женщины, освобожденные из российского плена в рамках масштабного обмена военнопленными, беседуют с журналистами в Запорожье

Женщины, освобожденные из российского плена в рамках масштабного обмена военнопленными, беседуют с журналистами в Запорожье

Фото: Dmytro Smolyenko / NurPhoto / AFP

Российские военнослужащие в военном городке Ханкала в Чечне перед отправкой в зону специальной военной операции

Российские военнослужащие в военном городке Ханкала в Чечне перед отправкой в зону специальной военной операции

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Прохожие в Киеве на фоне взрыва, произошедшего в результате атаки беспилотника

Прохожие в Киеве на фоне взрыва, произошедшего в результате атаки беспилотника

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Беспилотник над одной из улиц Киева

Беспилотник над одной из улиц Киева

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Украинский военнослужащий в укрытии, Киев

Украинский военнослужащий в укрытии, Киев

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Загоревшееся в результате атаки беспилотником здание в Киеве

Загоревшееся в результате атаки беспилотником здание в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Боец Росгвардии на территории яхт-клуба «Борисфен» в Энергодаре

Боец Росгвардии на территории яхт-клуба «Борисфен» в Энергодаре

Фото: РИА Новости

Пострадавшее в результате обстрела здание городской администрации в Донецке

Пострадавшее в результате обстрела здание городской администрации в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Мужчина ловит рыбу возле поврежденного моста в Сватово

Мужчина ловит рыбу возле поврежденного моста в Сватово

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / AFP

Добровольцы принимают присягу в Мелитополе

Добровольцы принимают присягу в Мелитополе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащие недалеко от линии боевого соприкосновения

Военнослужащие недалеко от линии боевого соприкосновения

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Призывники проходят подготовку на полигоне в Херсонской области

Призывники проходят подготовку на полигоне в Херсонской области

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Мужчина оплакивает погибшего в Николаеве родственника

Мужчина оплакивает погибшего в Николаеве родственника

Фото: LIBKOS / AP

Пострадавший жилой дом в Белгороде

Пострадавший жилой дом в Белгороде

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Жители Киева пережидают ракетные атаки внутри станции метро

Жители Киева пережидают ракетные атаки внутри станции метро

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Саперы территориальной обороны Украины уничтожают боеприпасы возле села Граково Харьковской области

Саперы территориальной обороны Украины уничтожают боеприпасы возле села Граково Харьковской области

Фото: Francisco Seco / AP

Улица в центре Киева после ракетного удара

Улица в центре Киева после ракетного удара

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Дым над линиями электропередач после ракетного удара по Львову

Дым над линиями электропередач после ракетного удара по Львову

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Пострадавший в результате обстрела дом в центре Донецка

Пострадавший в результате обстрела дом в центре Донецка

Фото: РИА Новости

8 октября на Крымском мосту произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Причиной происшествия стал подрыв грузового автомобиля

8 октября на Крымском мосту произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Причиной происшествия стал подрыв грузового автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Судмедэксперты изучают массовое захоронение в Лимане

Судмедэксперты изучают массовое захоронение в Лимане

Фото: Reuters

В Херсонской области под обстрел попал автобус с мирными жителями. По сообщениям СМИ, погибли пять человек

В Херсонской области под обстрел попал автобус с мирными жителями. По сообщениям СМИ, погибли пять человек

Фото: МЧС России / ТАСС

Спасатели работают на развалинах жилого дома в Запорожье

Спасатели работают на развалинах жилого дома в Запорожье

Фото: Reuters / Stringer

Разрушенное хранилище горючего в Харькове

Разрушенное хранилище горючего в Харькове

Фото: Reuters / Vitalii Hnidyi

Снаряд в лесу возле села Александровка Херсонской области

Снаряд в лесу возле села Александровка Херсонской области

Фото: Francisco Seco / AP

Военнослужащий Национальной гвардии Украины ведет огонь из гаубицы Д-30 в Харьковской области

Военнослужащий Национальной гвардии Украины ведет огонь из гаубицы Д-30 в Харьковской области

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Подготовка мобилизованных россиян на военном полигоне

Подготовка мобилизованных россиян на военном полигоне

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Труп лошади на автозаправочной станции в селе Яцковка Лиманского района

Труп лошади на автозаправочной станции в селе Яцковка Лиманского района

Фото: Francisco Seco / AP

Командир полка «Азов» (запрещен в России) Денис Прокопенко и его жена Катерина во время встречи освобожденных из плена украинских военных с родственниками в Турции

Командир полка «Азов» (запрещен в России) Денис Прокопенко и его жена Катерина во время встречи освобожденных из плена украинских военных с родственниками в Турции

Фото: Reuters

В Мелитополе представители «Молодой гвардии Единой России» и российские военнослужащие поздравили педагогов школы №1 с Днем учителя

В Мелитополе представители «Молодой гвардии Единой России» и российские военнослужащие поздравили педагогов школы №1 с Днем учителя

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беженцы из Харьковской области в пункте временного размещения

Беженцы из Харьковской области в пункте временного размещения

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Жительница Купянска оглядывается на украинских военнослужащих на бронетранспортере

Жительница Купянска оглядывается на украинских военнослужащих на бронетранспортере

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Мобилизованные граждане на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Мобилизованные граждане на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Люди стоят возле автовокзала с выбитыми из-за обстрела окнами в Днепре

Люди стоят возле автовокзала с выбитыми из-за обстрела окнами в Днепре

Фото: Myak / NurPhoto / AFP

Мальчик проходит мимо разрушенного дворца культуры в поселке Золотое-5 ЛНР

Мальчик проходит мимо разрушенного дворца культуры в поселке Золотое-5 ЛНР

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Люди с чемоданами у КПП «Верхний Ларс» на границе между Россией и Грузией

Люди с чемоданами у КПП «Верхний Ларс» на границе между Россией и Грузией

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

По информации главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, 30 сентября в результате обстрела авторынка на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в Запорожскую область с украинской стороны, 23 человека погибли и 34 получили ранения

По информации главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, 30 сентября в результате обстрела авторынка на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в Запорожскую область с украинской стороны, 23 человека погибли и 34 получили ранения

Фото: Kateryna Klochko / AFP

Волонтер ищет тела людей в городе Изюм

Волонтер ищет тела людей в городе Изюм

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Стихийный рынок в Мариуполе

Стихийный рынок в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российский флаг возле стелы на въезде в Мариуполь

Российский флаг возле стелы на въезде в Мариуполь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Снос аварийных и частично разрушенных домов в Мариуполе

Снос аварийных и частично разрушенных домов в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Коммунальные службы расчищают улицы в Славянске

Коммунальные службы расчищают улицы в Славянске

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Близкие прощаются с мобилизованными россиянами в Батайске (Ростовская область)

Близкие прощаются с мобилизованными россиянами в Батайске (Ростовская область)

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военнослужащий проверяет сгоревший российский бронетранспортер в Изюме

Военнослужащий проверяет сгоревший российский бронетранспортер в Изюме

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Разрушенный жилой дом в Изюме

Разрушенный жилой дом в Изюме

Фото: Reuters / Gleb Garanich

В ночь на 22 сентября в Россию вернулись 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР, находившихся в плену на Украине

В ночь на 22 сентября в Россию вернулись 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР, находившихся в плену на Украине

Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Украинские военнослужащие, освобожденные в результате обмена пленными с Россией

Украинские военнослужащие, освобожденные в результате обмена пленными с Россией

Фото: Reuters / State Security Service of Ukraine

Последствия обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка

Последствия обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка

Фото: РИА Новости

Славянская ТЭЦ в селе Николаевка

Славянская ТЭЦ в селе Николаевка

Фото: Reuters / Donetsk Regional Military-Civil Administration

Полиция и эксперты работают на месте массового захоронения в городе Изюм

Полиция и эксперты работают на месте массового захоронения в городе Изюм

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) с военнослужащими в Изюме Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) с военнослужащими в Изюме Харьковской области

Фото: Leo Correa / AP

Украинские военные вывешивают национальный флаг на въезде в Купянский район Харьковской области

Украинские военные вывешивают национальный флаг на въезде в Купянский район Харьковской области

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Украинские военнослужащие осматривают поврежденную российскую военную машину в Харьковской области

Украинские военнослужащие осматривают поврежденную российскую военную машину в Харьковской области

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Местные жители возле автомобиля с гуманитарной помощью в Балаклее Харьковской области

Местные жители возле автомобиля с гуманитарной помощью в Балаклее Харьковской области

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Раненые украинские военные в Харьковской области

Раненые украинские военные в Харьковской области

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Пожарные тушат горящую ТЭЦ-5 в Харькове

Пожарные тушат горящую ТЭЦ-5 в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Брошенная военная техника в Харьковской области

Брошенная военная техника в Харьковской области

Фото: Reuters

Жители Харьковской области, где активизировались военные действия, пересекают блокпост народной милиции ЛНР в Сватово

Жители Харьковской области, где активизировались военные действия, пересекают блокпост народной милиции ЛНР в Сватово

Фото: Александр Река / ТАСС

Женщина выносит свои вещи из жилого дома в Николаеве

Женщина выносит свои вещи из жилого дома в Николаеве

Фото: Reuters / Umit Bektas

Пострадавшая церковь в селе Граково Харьковской области

Пострадавшая церковь в селе Граково Харьковской области

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Российская военная техника в Харьковской области

Российская военная техника в Харьковской области

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Пострадавший развлекательный центр под Харьковом

Пострадавший развлекательный центр под Харьковом

Фото: Reuters / Viktoriia Yakymenko

Последствия обстрела со стороны вооруженных сил Украины в Донецке

Последствия обстрела со стороны вооруженных сил Украины в Донецке

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Вид на Саур-Могилу — мемориал военной истории Донбасса

Вид на Саур-Могилу — мемориал военной истории Донбасса

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Житель Салтовки — одного из наиболее пострадавших районов Харькова

Житель Салтовки — одного из наиболее пострадавших районов Харькова

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Рынок и магазин игрушек в городе Новая Каховка

Рынок и магазин игрушек в городе Новая Каховка

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Бойцы ЧВК едут по окраине города Бахмут под Донецком

Бойцы ЧВК едут по окраине города Бахмут под Донецком

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Похороны украинского офицера в Михайловском соборе в Киеве

Похороны украинского офицера в Михайловском соборе в Киеве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Разрушенное здание в Харькове

Разрушенное здание в Харькове

Фото: Metin Aktas / Anadolu Agency / AFP

Местная жительница готовит еду у подъезда одного из домов в Лисичанске

Местная жительница готовит еду у подъезда одного из домов в Лисичанске

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Волонтеры, помогающие местным жителям приводить поврежденные дома в порядок, танцуют во время субботника в Доме культуры в селе Ивановка Черниговской области

Волонтеры, помогающие местным жителям приводить поврежденные дома в порядок, танцуют во время субботника в Доме культуры в селе Ивановка Черниговской области

Фото: Reuters / Vladislav Musienko

Свежие могилы в Буче

Свежие могилы в Буче

Фото: Emilio Morenatti / AP

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси беседует с журналистами после посещения Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси беседует с журналистами после посещения Запорожской АЭС

Фото: Reuters / Anna Voitenko

Дети играют возле школы №21 в Чернигове

Дети играют возле школы №21 в Чернигове

Фото: Emilio Morenatti / AP

Украинский военнослужащий на самоходной артиллерийской установке 2С7 «Пион» на позиции в Донбассе

Украинский военнослужащий на самоходной артиллерийской установке 2С7 «Пион» на позиции в Донбассе

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

Жители Харькова стоят возле воронки в центре города

Жители Харькова стоят возле воронки в центре города

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Сгоревший поезд в Чаплино в Днепропетровской области

Сгоревший поезд в Чаплино в Днепропетровской области

Фото: Leo Correa / AP

Уничтоженная в результате обстрелов школа в Дружковке в Донецкой области

Уничтоженная в результате обстрелов школа в Дружковке в Донецкой области

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Запорожская АЭС и пожары в Энергодаре в Запорожской области

Запорожская АЭС и пожары в Энергодаре в Запорожской области

Фото: European Union, Copernicus Sentinel-2 Imagery / Handout / Reuters

Рабочий на заправке в Константиновке

Рабочий на заправке в Константиновке

Фото: Reuters / Ammar Awad

Мальчик на выставке разрушенной техники в Киеве

Мальчик на выставке разрушенной техники в Киеве

Фото: Reuters / Nacho Doce

Разрушенный в результате артиллерийского обстрела жилой дом в районе Горловки

Разрушенный в результате артиллерийского обстрела жилой дом в районе Горловки

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Джанкой, Крым. Дым от пожара из-за детонации боеприпасов

Джанкой, Крым. Дым от пожара из-за детонации боеприпасов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина разбирает завалы квартиры, разрушенной после обстрела в Никополе

Мужчина разбирает завалы квартиры, разрушенной после обстрела в Никополе

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Украинские военнослужащие сидят в автомобиле с разбитыми окнами в Краматорске

Украинские военнослужащие сидят в автомобиле с разбитыми окнами в Краматорске

Фото: Reuters / Nacho Doce

Бойцы МВД Луганской народной республики

Бойцы МВД Луганской народной республики

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Эксгумация погибших во время конфликта в городе Рубежное Луганской народной республики

Эксгумация погибших во время конфликта в городе Рубежное Луганской народной республики

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Спутниковый снимок российской военной авиабазы около поселка Новофедоровка в Крыму

Спутниковый снимок российской военной авиабазы около поселка Новофедоровка в Крыму

Фото: Planet Labs PBC / AP

Автомобильная пробка на границе Запорожской области

Автомобильная пробка на границе Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Люди на одной из улиц города Рубежное в ЛНР

Люди на одной из улиц города Рубежное в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Мужчины у тела женщины, погибшей в результате обстрела Кировского района Донецка

Мужчины у тела женщины, погибшей в результате обстрела Кировского района Донецка

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Сотрудник экстренных служб оказывает помощь раненому после обстрела в Бахмуте Донецкой области

Сотрудник экстренных служб оказывает помощь раненому после обстрела в Бахмуте Донецкой области

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / AFP

Православный священник проводит отпевание погибших в Буче

Православный священник проводит отпевание погибших в Буче

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Дети на «кладбище автомобилей» в Ирпене

Дети на «кладбище автомобилей» в Ирпене

Фото: Sergei SUPINSKY / AFP

Пострадавшая в результате обстрела гостиница в Светлодарске

Пострадавшая в результате обстрела гостиница в Светлодарске

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Российский сапер группы разминирования в районе поселка Коминтерново

Российский сапер группы разминирования в районе поселка Коминтерново

Фото: РИА Новости

Полицейский спрашивает документы у жителя Краматорска, где ввели комендантский час

Полицейский спрашивает документы у жителя Краматорска, где ввели комендантский час

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Пожилая женщина в поврежденном при обстреле жилом доме в Славянске под Донецком

Пожилая женщина в поврежденном при обстреле жилом доме в Славянске под Донецком

Фото: David Goldman / AP

Восстановленный после обстрела мост в деревне Малая Рогань Харьковской области

Восстановленный после обстрела мост в деревне Малая Рогань Харьковской области

Фото: Reuters / Nacho Doce

Отель «Донбасс Палас», расположенный в центре Донецка, после обстрела

Отель «Донбасс Палас», расположенный в центре Донецка, после обстрела

Фото: Дмитрий Мармышев / ТАСС