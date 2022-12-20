В Петербурге определили место, где похоронят бойца ЧВК «Вагнер» Меньшикова

Администрация Белоостровского кладбища в Санкт-Петербурге выбрала место, где будет погребен погибший на Украине боец ЧВК «Вагнер» Дмитрий Меньшиков. Его похоронят на специально выделенной для участников спецоперации аллее Доблести, о чем ранее городские власти просили представители ЧВК.

«В субботу, 17 декабря 2022 года, представители погибшего Д. С. Меньшикова обсудили с администрацией Белоостровского кладбища организацию захоронения на аллее Доблести. Было выбрано место»,— сообщила РБК руководитель пресс-службы губернатора Петербурга Инна Карпушина.

К настоящему моменту Дмитрий Меньшиков еще не захоронен. Решение о дате погребения еще не принималось руководством ЧВК, отметила госпожа Карпушина.

Ранее глава Лиги защиты интересов ветеранов локальных войн и военных конфликтов Герой России Андрей Трошев обратился к властям Петербурга с требованием «не чинить препятствий» для захоронения Дмитрия Меньшикова на аллее Славы Белоостровского кладбища из-за его официально неопределенного статуса как участника военного конфликта на Украине.

На самом кладбище такой аллеи официально не было, в связи с чем Смольный попросил главного военкома города Сергея Качковского разъяснить порядок погребения погибших участников спецоперации, не имеющих официального статуса военнослужащего. Позже вице-губернатор Кирилл Поляков объявил о выделении части кладбища, примыкающей к официальному воинскому участку, под аллею Доблести.

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Сергея Яркин, Санкт-Петербург