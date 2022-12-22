Курский фонд капремонта в 2022 году отремонтировал 162 многоэтажки за 1,3 млрд рублей

В 2022 году Фонд капитального ремонта Курской области провел капремонт 162 многоквартирных домов на сумму более 1,3 млрд руб. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Всего проведены 368 видов работ на площади 670 тыс. кв. м. В домах заменены системы электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, отремонтированы фундаменты, фасады, крыши и подвалы. Подрядчиками стали 17 организаций.

По данным пресс-службы, в 2023 году планируется отремонтировать около 170 многоэтажек на 1,15 млрд руб.

О том, почему воронежские власти на девять лет продлили программу капремонта, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Дома еще постоят».

Александр Прытков

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