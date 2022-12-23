Проверка слуха

Действительно ли в Индонезии секс вне брака уголовно наказуем? Как чеснок влияет на иммунную систему человека? И кому принадлежит авторство фразы о политических проститутках? Подробности — в специальном проекте “Ъ FM” и «Проверено.Медиа».

В циркадном ритме

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Правда ли, что спать при свете вредно?

В норме и люди, и многие виды животных спят в темное время суток — это обусловлено циркадными ритмами, которые, в свою очередь, привязаны к свету. Днем наши биологические часы генерируют сигналы для мозга, помогающие нам оставаться активными, а с наступлением темноты они запускают выработку гормона мелатонина — он отвечает за качественный сон.

Ученые из Гарвардской медицинской школы выяснили, что так называемый комнатный свет — это может быть и включенная лампа, и работающий телевизор или смартфон — сокращает время выработки мелатонина на полтора часа и вполовину уменьшает его количество. Это потенциально может влиять на качество сна, терморегуляцию, артериальное давление и уровень глюкозы.

Исследователи из американского Северо-Западного университета наблюдали за группой молодых людей. Им предложили поспать несколько ночей при разной степени освещенности. Те, кто попеременно отдыхал то при свете, то в темноте, продемонстрировали существенно худшие результаты. Циклы сна участников эксперимента были сбиты, а сердечный ритм не замедлялся всю ночь. Схожее исследование, проведенное на пожилых людях, показало еще более тревожные результаты. Выяснилось, что те из них, кто спит при свете, более склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям, ожирению и диабету.

К слову, синий свет, который излучают экраны смартфонов, компьютеров и телевизоров, подавляет выработку мелатонина сильнее всего. Поэтому врачи рекомендуют за два часа до сна отложить гаджеты в сторону и максимально приглушить освещение.

Вердикт — это правда.

Полиция нравов

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В новом Уголовном кодексе Индонезии запретили секс вне брака?

Новый Уголовный кодекс этого мусульманского государства должны были утвердить еще в 2019 году, но тогда некоторые положения документа привели к массовым протестам в стране. Самое большое возмущение вызвало положение, по которому интимные отношения между неженатыми людьми становились уголовным преступлением. В итоге документ так и не был принят.

Теперь же кодекс с минимальными поправками одобрили, и массовых протестов это уже не вызвало. В финальном варианте действительно прописана санкция за внебрачные (или добрачные) отношения. Первая часть статьи 412 УК Индонезии теперь звучит так: «Каждый, кто живет как муж и жена вне брака, должен быть приговорен к тюремному заключению сроком до шести месяцев или к штрафу». А за рубежом самое большое беспокойство вызвало то, что закон не уточняет, будет ли эта норма распространяться на иностранных туристов, которые приезжают, например, на популярный курортный остров Бали.

Единственная неточность содержалась в заголовках прессы, сообщившей о запрете на внебрачный секс как о свершившемся событии. Новый закон пока не утвержден президентом Индонезии. Но, даже когда он его подпишет, в силу этот Уголовный кодекс вступит только через три года переходного периода.

Вердикт — это правда.

Аллициновый компонент

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Употребление чеснока защищает от простудных заболеваний и гриппа?

Действительно, чеснок — одно из первых растений, которые человек начал использовать в медицинских целях, начиная с Древнего Египта и Греции и заканчивая Китаем и Индией. Современной науке известно, что клетки чеснока содержат аллиин и аллиназу, которые при соединении преобразуются в аллицин — вещество с сильным антимикробным и противогрибковым эффектом. Для получения аллицина зубчик чеснока необходимо нарезать или измельчить.

Ученые неоднократно пытались доказать эффективность этого соединения. В одном из экспериментов участников разделили на две группы: одной давали экстракт выдержанного чеснока, другой — плацебо. Исследование проводилось в сезон простуды. Количество заболевших в обеих группах не сильно различалось. Несмотря на это, те, кто принимал экстракт чеснока, переносили болезнь легче и выздоравливали быстрее, чем те, кто получал пустышку. Близкие результаты получили и организаторы схожих экспериментов в разных странах.

Тем не менее ряд медиков говорят, что эти данные требуют уточнения и проведения дополнительных масштабных исследований. При этом имеет значение, в каком виде употребляется чеснок. Врачи говорят, что его лучше всего употреблять в свежем виде, предварительно нарезав или раздавив. Стоит отметить, что исследований, которые бы подтверждали, что чеснок может оказывать какое-либо воздействие при ингаляциях, найти не удалось.

Вердикт — это не точно.

Политика легкого поведения

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Владимир Ленин называл своих оппонентов «политическими проститутками»?

В произведениях и опубликованных выступлениях вождя мирового пролетариата словосочетание «политическая проститутка» не встречается. Но просто «проститутками» своих оппонентов он величал неоднократно. Например: «Проститутки буржуазного либерализма пытаются напялить на себя тогу революционности»,— писал Ленин в 1905 году. А 10 лет спустя сравнения с дамой легкого поведения Владимир Ильич удостоил германского социал-демократа Карла Каутского.

Но слова о политических проститутках действительно звучали. Только из уст не настоящего Ленина, а кинематографического. В 1937 году, к 20-летию революции, вышел фильм Михаила Ромма «Ленин в Октябре». В одном из эпизодов вождю пролетариата в исполнении Бориса Щукина приносят газеты, и он видит статью, подписанную одним из лидеров большевиков Львом Каменевым. Ленин обращается к рабочему Василию (его роль исполняет Николай Охлопков) с тирадой: «Товарищ Василий, вот, полюбуйтесь, как эти святоши, эти политические проститутки нас предали!»

Этот эпизод по сути довольно точен: в канун октябрьского восстания в рядах большевиков произошел раскол. Но документальных подтверждений того, что Ленин тогда называл соратников политическими проститутками, нет. А сам этот оборот появился еще в конце XIX века. Впервые его использовал русский консервативный публицист и философ Константин Леонтьев. «Политической проституткой» он окрестил Италию в контексте проводимой ей внешней политики.

Вердикт — неверная атрибуция цитаты.

Отмена культуры

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Утверждал ли Рэй Брэдбери: «Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Например — не читать их»?

Обычно эту цитату приводят как выдержку из самого известного романа Брэдбери — антиутопии «451 градус по Фаренгейту», в мире которой чтение запрещено, а любые книги подлежат уничтожению.

С писателем эту цитату связывают, вероятно, исключительно из-за того, что по сюжету романа книги именно сжигают. Иначе сложно объяснить, почему проверяемая фраза отсутствует как в оригинальном тексте, так и в переводе на русский. Правда, похожие, но не идентичные заявления Брэдбери делал в интервью. Например, такое: «Не нужно сжигать книги для того, чтобы разрушить культуру. Просто заставьте людей перестать их читать».

А вот англоязычные интернет-пользователи нередко приписывают эту цитату поэту Иосифу Бродскому. Как утверждается в четвертом издании Оксфордского словаря цитат, в мае 1991 года Бродский, выступая на пресс-конференции, произнес: «Есть преступления хуже, чем сжигать книги. Одно из них — не читать их». К сожалению, найти стенограмму того разговора не удалось.

При этом Бродский как минимум дважды использовал очень похожие риторические обороты. На лекции в Библиотеке американского Конгресса он отметил: «Не знаю, право, что хуже: сжигать книги или не читать их». А после получения Нобелевской премии по литературе Бродский рассуждал, что наиболее тяжким преступлением против литературы является не предание книг костру, а «пренебрежение книгами, их нечтение».

Вердикт — неверная атрибуция цитаты.