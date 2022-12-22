70% младших классов Петербурга ушли на досрочные каникулы из-за эпидемии гриппа

70% учащихся младших классов петербургских школ досрочно завершили четверть и ушли на каникулы в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в городе. В начале недели ученикам выставили итоговые оценки, сообщила вице-губернатор Ирина Потехина в своем Telegram-канале.

«В соответствии с распоряжением Комитета по образованию города, вторая четверть официально завершена для начальной школы 20 декабря. Но занятия — теперь уже дополнительные — в младших классах продолжаются»,— написала госпожа Потехина.

Кроме того, около 5 тыс. школьников с 5 по 11 класс в последние недели декабря ушли на смешанный формат обучения. Для оставшихся на очном обучении младшеклассников организована работа в кружках.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Комитет по здравоохранению Петербурга спрогнозировал снижение заболеваемости гриппом к концу года.

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