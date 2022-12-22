Авиакомпания «Икар» начнет летать из Нижнего Новгорода в Тюмень

Авиакомпания «Икар» (Pegas Fly) с 5 января начнет выполнять прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Тюмени и обратно. Информация об этом размещена на чайте аэропорта имени В.П. Чкалова (управляется УК «Аэропорты Регионов»).

Первый рейс запланирован на 5 января, далее рейсы будут выполняться дважды в неделю по четвергам и воскресеньям. Отправление из Нижнего Новгорода запланировано в 00:10, прибытие в Тюмень – в 04:30. Обратно вылет в 05:30, прибытие в 05:50 по местному времени.

Напомним, также с 5 января авиакомпания Utair запустит прямые рейсы из Тюмени на Алтай. Полеты по маршруту Тюмень — Барнаул будут выполняться по понедельникам и четвергам.

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