В прокуратуре назвали причины стрельбы в общежитии Краснодара

Прокуратура Краснодарского края назвала причины конфликта, после которого первокурсник открыл стрельбу в общежитии Краснодара. Сейчас студент заключен под стражу, ведомство проводит проверку, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

20-летний студент первого курса одного из университетов Краснодара, жил по договору найма жилого помещения в общежитии. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он громко слушал музыку. После просьбы коменданта сделать ее тише развязался конфликт. Студент несколько раз выстрелил из охолощенного оружия специальным имитационным боеприпасом.

В отношении студента было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Ход и результаты расследования уголовного дела постановлены на контроль в прокуратуре.

Как сообщал «Ъ-Кубань», ранее молодой человек неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу. Кроме того, 1,5 года назад он освободился из мест лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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