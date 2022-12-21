В Краснодаре задержали студента, стрелявшего из пистолета в общежитии

Вечером 20 декабря в Краснодаре в студенческом общежитии на улице Восточно-Кругликовской задержали студента, который бегал по этажам с ножом и стрелял из пистолета. Об этом сообщили в компании «Нева Охрана».

Там отметили, что молодой человек бегал по этажам и угрожал всем, кто попадался ему на пути. Вахтер общежития вызвал сотрудников охранной организации, которые обезоружили дебошира и передали его полиции.

Как рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе УМВД по Краснодару, стрелявшим оказался 20-летний первокурсник, но какого вуза, не сообщается. Студент открыл стрельбу после конфликта с комендантом общежития, которая сделала ему замечание из-за распития алкоголя.

Полиция назначила проведение баллистической экспертизы. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Ему грозит до семи лет лишения свободы.

Известно, что ранее молодой человек уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражу. Кроме того, 1,5 года назад он освободился из мест лишения свободы.

Татьяна Ручкина

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