Bloomberg: казахстанские компании выкупают у инвесторов заблокированные санкциями российские ОФЗ

Казахстанские финансовые компании покупают российский государственный долг с большой скидкой у инвесторов, которые не могут уйти с рынка из-за санкций и других ограничений. Об этом сообщает Bloomberg.

Источники агентства рассказали, что в последние месяцы некоторые казахстанские брокерские компании и банки покупали или делали предложения по российским суверенным ценным бумагам, включая облигации федерального займа (ОФЗ). Регистрация долга в казахстанском расчетном центре дает покупателям возможность получать купонные и основные платежи.

Обходной путь позволяет казахстанским фирмам получать быструю прибыль для себя и клиентов в то время, как некоторые международные инвесторы «застряли» с долгами в рублях на миллиарды долларов. Множественные ограничения не позволяют иностранцам получать купоны и основную сумму, но внутри страны местные инвесторы могут получать платежи.

Казахстанский регулятор использует котировки облигаций на российском рынке, чтобы определить, могут ли компании регистрировать прирост капитала в своих бухгалтерских книгах.

По данным Мосбиржи, в России ценные бумаги ОФЗ со сроком погашения 10 лет восстановились почти до номинала. Это указывает на то, что инвесторы не ждут потерь. Еще в августе, когда Bloomberg сообщал, что фирмы, в том числе Barclays Plc, способствовали увеличению объемов торгов по долгу, финучреждения предлагали заявки в районе 20-25 копеек за рубль.

Значительные рыночные российские активы, принадлежащие нерезидентам как из недружественных, так и дружественных стран, остаются замороженными на счетах типа С. По данным ЦБ, доля иностранцев на рынке ОФЗ держится на уровне около 18%, достигнув в октябре 2,7 трлн руб. Нерезиденты начали проводить внебиржевые сделки на российском рынке ценных бумаг в конце июня.

Дарья Эрозбек