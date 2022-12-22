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В Нижнем Новгороде отремонтируют 18 квартир для жителей аварийных домов

Администрация Нижнего Новгорода планирует до конца года отремонтировать 18 муниципальных квартир для бюджетников и жителей ветхого и аварийного фонда в Автозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. К 22 декабря ремонт завершен в 11 квартирах.

В домах устанавливают современные стеклопакеты, счетчики водоснабжения, меняют электрическое, газовое и отопительное оборудование и сантехнику. Гарантия на все виды работ действует три года. Всего на ремонт направили более 8,2 млн руб. из городского бюджета.

Как писал «Ъ-Приволжье», мэрия намерена выполнить план и до конца года расселить из аварийного фонда еще 1,5 тыс. жителей. На эти цели в 2022 году выделили 1,8 млрд руб.

Елена Ковалева

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