Kohler представил умный унитаз с голосовым помощником

Компания Kohler, которая занимается производством сантехники, представила Numi 2.0 — умный унитаз с интегрированным голосовым помощником Amazon Alexa. Об этом сообщает The Verge.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Умный унитаз с голосовым помощником

Фото: Kohler Умный унитаз с голосовым помощником

Фото: Kohler

Унитаз оснащен крышкой с автоматическим приводом, предусмотрено встроенное биде с различными настройками, система ультрафиолетового обеззараживания, интегрированная светодиодная подсветка и встроенная система подогрева сиденья и ног сидящего человека.

К особенностям Numi 2.0 относится встроенный ассистент Amazon Alexa, который позволяет управлять функциями унитаза голосовыми командами. Для снижения постороннего шума можно воспользоваться интегрированным стриминговым сервисом Spotify. Предусмотрена возможность управления унитазом с помощью беспроводного пульта с сенсорным дисплеем.

Прототип умного унитаза был представлен на выставке потребительской электроники CES-2019 в Лас-Вегасе, а серийный вариант Kohler Numi 2.0 дебютировал в декабре. Стоимость новой модели сантехники составляет $11,5 тыс.

Максим Вершинин