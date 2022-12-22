Воронежские власти отдали в аренду на 49 лет почти 29 га леса за почти 13 млн рублей в год

Управление лесного хозяйства Воронежской области подвело итоги двух аукционов на право заключения договора аренды лесных участков общей площадью 28,9 га. Победителями стали воронежские ООО «Профессионал» и «ПГП», следует из документации. Срок аренды составляет 49 лет. В год компании будут платить 12,7 млн руб.

Серьезная борьба шла за участок площадью 26,1 га, расположенный в Семилукском и Подгоренском лесничествах в кварталах №№141 и 142. Начальная цена аренды составляла 2,7 млн руб. в год. Часть участка обременена соглашениями об установлении сервитута ОАО «Газпром Газораспределение Воронеж» и ООО «Выбор» на два года каждое. Кроме того, лес полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории (ЛЭП).

Шаг аукциона составлял 133,8 тыс. руб. Победитель торгов ООО «Профессионал» предложил в 4,6 раз больше начальной цены — 12,4 млн. Конкуренцию ему составило воронежское ООО «Эко-ресурс» Александра Прядченко (основной вид деятельности — производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах).

По данным Kartoteka.ru, ООО «Профессионал» зарегистрировано в Воронежской области в ноябре 2007 года для деятельности школ подготовки водителей автотранспортных средств. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Финансовые показатели не раскрываются. Директор — Олег Берг, единственный учредитель — Татьяна Комарова. Господин Берг также управляет, а госпожа Комарова владеет местным ООО «Бизнес-1», зарегистрированным для строительства жилых и нежилых зданий.

Кроме того, Олег Берг является главой и учредителем ООО «Проект Б» (аренда и управление недвижимостью), ООО «Дело-плюс» (строительство зданий) и АНО «НИИ судебной экспертизы», а также является президентом Фонда правовых и экономических исследований. Татьяна Комарова владеет и управляет ООО «Аберрация» (строительство зданий). Почти все эти компании зарегистрированы по одному адресу. Олег Берг известен в регионе спорами с властями по поводу результатов различных торгов.

Второй участок площадью 2,6 га в Сомовском лесничестве ажиотажа не вызвал. На аукцион заявилось только ООО «ПГП». Компания не стала повышать начальную цену в 259 тыс. руб. в год.

По данным Kartoteka.ru, ООО «ПГП» зарегистрировано в Воронежской области в июле 2021 года для производства штукатурных работ. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка составила 28 млн руб., чистая прибыль — 1,1 млн. Гендиректором и единственным владельцем является Антон Рыбников. Этой компании также близко производящее изделия из бетона ООО «ПГПстрой».

Вид разрешенного использования обоих участков — отдых (рекреация). В управлении лесного хозяйства «Ъ-Черноземье» пояснили, что по Лесному кодексу здесь возможно деятельность, связанная «с оказанием услуг в сфере туризма, физической культуры и спорта, организации отдыха и укрепления здоровья граждан». При этом «допускается» благоустройство участков.

В ведомстве заверили, что условия аренды изменить нельзя, если только не было изменено целевое назначение участка или параметры использования (возрасты рубок, расчетная лесосека, сроки использования лесов), а также обстоятельства (пожары, ветровалы, наводнения). Контролировать арендаторов будет лесная охрана.

Подобные торги управление может проводить «в том числе по заявлениям граждан и юридических лиц». Что именно планируют делать на участках победители этих аукционов, в ведомстве не рассказали.

Связаться с «Профессионалом» и «ПГП» «Ъ-Черноземье» не удалось.

О том, как воронежцы добиваются охраны зеленых зон, читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Парк защищают из леса».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте