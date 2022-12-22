«Вэб.РФ» предоставит более 8 млрд рублей на развитие электротранспорта Курска

Государственная корпорация развития «Вэб.РФ» заключила кредитное соглашение с компанией «Мовиста регионы» о финансировании концессии по модернизации трамвайной инфраструктуры Курска. Об этом сообщила пресс-служба госкоропорации.

Из общей стоимость проекта в 12,9 млрд руб. объем участия «Вэб.РФ» с учетом средств Фонда национального благосостояния составит 8,2 млрд руб.

Курские власти заключили концессию с группой «Мовиста» летом 2022 года. Компания планирует до 2024 года заменить 42,6 км трамвайных путей, купить 22 вагона, реконструировать депо и восемь тяговых подстанций и отремонтировать контактную сеть. Управлять электротранспортом «Мовиста» рассчитывает 25 лет. Из бюджета за это время ей может быть выделено 28,6 млрд руб.

Подробнее о проекте читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Трамваи поехали в концессию».

Александр Прытков

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