«Билайну» исполнилось 30 лет. Какие появились новые направления работы и актуальные решения для партнеров у компании? Какие кейсы наиболее интересны? И на чем планирует сосредоточиться оператор в следующем году? Об этом экономический обозреватель “Ъ FM” Константин Максимов побеседовал с исполнительным вице-президентом по развитию корпоративного бизнеса «Билайна» Максимом Зайковым.

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— Любая компания и бренд меняются со временем. Можете попытаться в нескольких словах охарактеризовать или определить, что такое «Билайн» фактически в третьем десятилетии XXI века?

— Конечно, это по-прежнему оператор связи. И бренд — очень сильная составляющая «Билайна». Я сам когда-то в «Билайн» пришел из-за бренда, в следующем году уже будет 15 лет как. Это был осознанный выбор, потому что я хотел работать в тот момент именно в операторе связи. Мне казалось, что это что-то очень технологичное, крутое, интересное, захватывающее. И «Билайн» полностью оправдал мои ожидания.

— Какие новые направления деятельности вашей работы в последние несколько лет появились? Какие есть планы? Понятно, что горизонт планирования очень сократился, но все же.

— Но строить их нужно, потому что без основы какой-то, без целеполагания не придешь в нужную точку. Когда я присоединился к «Билайну», я пришел из фиксированного бизнеса. Существовал достаточно известный провайдер Golden Telecom, в Москве была «Корбина Телеком» — тоже устойчивый бренд фиксированного бизнеса. И началось объединение, то есть к мобильному бизнесу прибавился фиксированный бизнес. Поскольку мы всегда ориентировались на запросы клиента, то конвергировали эти услуги, объединяли их, делали различные удобные сервисные настройки. И дальше все уходит в омниканальные платформы, то есть когда вы из одного места взаимодействуете со всеми вашими заказчиками, видите их профиль, имеете возможность управлять их профилем, и сам заказчик имеет возможность через платформу управлять профилем.

— Если говорить совсем просто, все помнят из 90-х черные ящички с выдвижной антенной и кнопочками. Им на смену пришли такие же, только без кнопочек. А что придет на смену им?

— А на смену им приходит просто экран монитора, в котором вы в пару-тройку кликов организуете себе или вашему бизнесу рабочее место. Устанавливаете настройки и совмещаете это все с вашей клиентской базой, настраиваете автоматизированную систему управления, и все работает — с телефона, с компьютера, оттуда, где удобно клиенту.

— Импортозамещение и уход западных игроков с нашего рынка — это достаточно чувствительная тема. Есть чем на это ответить? Как заработать дополнительные очки в конкурентной борьбе и не потерять с трудом наработанную за годы клиентскую базу?

— Здесь операторы связи, наверное, все в равных условиях, и все сейчас ищут возможности импотрозамещения. Не везде оно полностью реализуемо, но на рынке уже достаточно много хороших вещей. И где-то отчасти мы, конечно, пишем свой софт и его, собственно говоря, продвигаем клиентам.

— А как у вас обстоят дела с кибербезопасностью? Как в условиях ограничений, санкций вы к этому подходите?

— Сейчас у всех история тяжелая с кибербезопасностью, потому что всякий уважающий себя хакер из другой юрисдикции пытается доказать, что может что-то вскрыть или утащить и так далее. В связи с этим идет ужесточение законодательства со стороны регулятора по сохранности этих данных. И внедрение всего этого парка защиты, назовем это так, дорогое. Есть ряд очень крутых компаний на рынке, которые это делают у нас в России. Мы тоже этим занимаемся, но все-таки наша первичная специализация — это защита в большей степени канала связи. И мы специализировались на анти-DDoS. У нас он хорошо работает, тоже на известном вендоре.

Но мир идет дальше. Мы, например, в прошлом году приобрели компанию DataFort — облачный провайдер. И это для нас обернулось огромным плюсом, потому что в этом году все начали переезжать с иностранных облачных площадок на внутренние. И у нас, конечно, спрос превышал даже наши мощности, но мы всех клиентов разместили. И вот теперь уже это облачное хранилище надо защищать. Наша задача в конечном итоге прийти к тому, чтобы по всей цепочке защитить клиента.

— В заключение хотелось бы спросить: какие у вас есть пожелания для клиентов, нашей аудитории?

— Клиенты — это для меня всегда вопрос первичной важности. Я желаю безопасности для бизнеса, потому что, как вы верно сказали, это сейчас такой тренд, который в ближайшее время останется с нами. Несомненно, желаю здоровья, беречь себя и своих близких. Мне кажется, такие нетленные вещи должны с нами оставаться. Если основа будет прочной, и бизнес будет прирастать.