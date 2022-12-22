Перевозки в рамках предоставления услуги «грузовой экспресс» на СКЖД выросли в два раза в январе-ноябре

Услуга «грузовой экспресс» заключается в резервировании вагономест в составе ускоренного маршрутного поезда с возможностью включения различного подвижного состава с грузом, который доставляется по расписанию.

За 11 месяцев со станций СКЖД отправлено 180 «грузовых экспрессов», в составе которых было около 5,4 тыс. вагонов. Они курсировали на направлениях Невинномысская – Белореченская – Невинномысская, Кизилюрт – Астрахань-2, Ростов-Товарный – Клещиха (Новосибирск), Первая Речка (Владивосток), Батарейная (Иркутск), а также из населенных пунктов Ставропольского и Краснодарского краев на станции Новороссийск и Туапсе.

Этими поездами перевезены химикаты, промтовары, продовольствие, продукты перемола, бумага, автомобили, черные металлы, комбикорм, цемент, лесные грузы, металлоконструкции, машины, строительные материалы и зерно.

Северо-Кавказская железная дорога - филиал ОАО "РЖД"