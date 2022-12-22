Как динозавр съел млекопитающего

Останки динозавров ученые находят часто. Очень редки случаи, когда в останках динозавра видны останки его еды. И впервые палеонтологи обнаружили в останках динозавра — останки млекопитающего.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Костюков, Коммерсантъ

Трагическому событию, оборвавшему жизнь сперва теплокровному существу размером с мышь, а затем и холоднокровному (а может, и нет) хищнику, идентифицированному как микрораптор,— примерно 120 млн лет. От млекопитающего осталась только стопа — однако по ней несложно определить размер съеденного существа.

О микрорапторах известно значительно больше. Это пернатые динозавры размером с крупную ворону, хищники, вероятно, способные к полету или по крайней мере к планированию с дерева на дерево. По земле они передвигались на двух ногах.

Микрорапторов найдено много, и точно так же, как нога млекопитающего, в их «желудках» — точнее говоря, в месте внутри грудной клетки, где он должен находиться,— обнаруживали останки птиц, ящериц и рыб.

Дейвид Хоун, ведущий автор работы, описывающей находку, палеонтолог из Лондонского университета королевы Марии, выступил с таким комментарием. «Несмотря на то что многим может показаться, будто это примерно тот же сюжет, что в фильме “Парк Юрского периода”, в действительности речь не идет о предке человека. Точнее, можно сказать, что у человека и у съеденного существа — общий предок, но ничего кинематографического в нашем открытии нет».

Хотя, заключает Хоун, спустя 120 млн лет стать фактическими свидетелями сцены пожирания динозавром небольшого млекопитающего — захватывающее событие! Животное из эволюционного тупика питается своим более удачливым в эволюционном смысле современником!

По материалам Journal of Vertebrate Paleontology.

Ольга Грибова