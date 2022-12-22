Рейтинг топ-менеджеров по версии «Ъ-СПб». Отрасль «Бизнес-образование»

«Ъ-СПб» публикует ежегодный рейтинг самых успешных руководителей в основных сферах экономики Санкт-Петербурга и Ленобласти. Их выбирали коллеги и конкуренты по отрасли в закрытом голосовании.

Первое место в номинации «Бизнес-образование» получил президент Стокгольмской школы экономики в России Андерш Паалзов. Второе место занял ректор бизнес-школы ИМИСП (IMISP, International Management Institute of Saint Petersburg) Ярослав Павлов. Тройку лидеров замкнула Айгуль Кадырбаева, заместитель директора НИУ ВШЭ, директор Института дополнительного профессионального образования НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург.

Полный список участников проекта, победителей и призеров по всем отраслям смотрите в приложении «Топ-менеджеры года».

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