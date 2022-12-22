Задолженность свердловчан по кредитам за год выросла 8%

Совокупная задолженность физических лиц Свердловской области по состоянию на 1 ноября 2022 года составила 789 млрд руб., что на 7,7% выше показателей на 1 ноября 2021 года, следует из отчета уральского ГУ Банка России (есть в распоряжении «Ъ-Урал»). Так, задолженность свердловчан по потребительским кредитам составила 383 млрд руб., показав годовой рост на 1,6%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Задолженность по ипотечному кредитованию составила 407 млрд руб., увеличившись за год на 14%., а с начала 2022 года — на 13%. Удельный вес просроченной задолженности существенно не изменился (0,4%). За 10 месяцев 2022 года всего было выдано 38,6 тыс. ипотечных кредитов, что на 29% меньше, чем в 2021 году. Объем ипотечных кредитов составил 111 млрд. руб. (-18% за год).

По словам начальника уральского ГУ Банка России Рустэма Марданова, автокредитование в этом году упало, потому что на рынке нет соответствующего количества автомобилей, для покупки которых можно брать кредит. «Мы считает, что эта ситуация будет налаживаться в следующем году. Катастрофическое падение, которые было в этом году на рынке продажи автомобилей, потихонечку будет преодолеваться. Соответственно, автокредитование должно начать расти»,— отметил господин Марданов.

В целом по состоянию на 1 ноября 2022 года банки нарастили кредитование экономики Свердловской области на 19,9% до 2,16 трлн руб. В частности на это повлиял рост объемов кредитования юридических лиц, превысивший с января по ноябрь 1,063 трлн руб. По словам Рустэма Марданова, в этом году сложность на рынке корпоративного кредитования заключалось в том, что ряд банков привлекали финансирование в валюте и в зарубежных банках.

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Диана Сунагатуллина