Объемы корпоративного кредитования в Свердловской области выросли на 22%

Объем кредитования юридических лиц в Свердловской области с января по ноябрь превысил 1,063 трлн руб., что на 22% выше относительно аналогичного периода 2021 года, следует из отчета уральского ГУ Банка России (есть в распоряжении «Ъ-Урал»). «Объемы кредитования юридических лиц растут опережающими темпами — быстрее, чем кредитование физических лиц. Крупные предприятия растут более высокими темпами, МСП — достаточными темпами. Ставка практически вернулась к докризисным величинам. С точки зрения процентных ставок все более-менее стабилизовалось»,— рассказал на брифинге начальник уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

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По данным на 1 ноября, задолженность юридических лиц составила 1,37 трлн руб., из которых 1,14 трлн руб. составляют кредиты крупным заемщикам. В целом задолженность юрлиц оказалась на 28% выше показателей аналогичного периода 2021 года и на 29% больше показателей начала 2022 года. Кроме того, удельный вес просроченной задолженности снизился с 1,6% до 1,4% за год.

«В какой-то степени уменьшились темпы кредитования в добыче и в переработке нефти. У этих предприятий, в большей степени, выросли остатки средств на счетах и депозиты в банках. Активно кредитовалось машиностроение и химическая промышленность, удобрения и цветная металлургия, чуть снизились темпы кредитования черной металлургии»,— отметил начальник уральского ЦБ.

Объем кредитов, предоставленных субъектам малого и среднего бизнеса (МСП), за 10 месяцев 2022 года превысил 292 млрд руб. и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года немного снизился на 4%. К ноябрю задолженность предпринимателей составила 225 млрд руб. (+26% к 2021 году) и (+24% с начала 2022 года).

По словам Рустэма Марданова, в этом году сложность на рынке корпоративного кредитования заключалось в том, что ряд банков привлекали финансирование в валюте и в зарубежных банках. Но благодаря замещению кредитов, которые выдавали западные банки, выросли объемы кредитования в отечественных банках.

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Диана Сунагатуллина